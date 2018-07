Jogo para cumprir tabela quase vira drama para o Barça

O jogo de ontem contra o Benfica, que terminou sem gols, não valia nada para o Barcelona - o time entrou em campo com a primeira colocação da chave garantida. Mas aos 40 minutos do segundo tempo as pouco mais de 50 mil pessoas presentes ao estádio prenderam a respiração e ficaram com a espinha gelada. Motivo: depois de um choque com o goleiro brasileiro Artur, Messi sentiu dor no joelho esquerdo deixou o campo de maca e com expressão de muita dor. Suspeitava-se de uma lesão séria, mas a aflição da torcida acabou duas horas depois do jogo quando o departamento médico do clube informou que não havia sido nada de grave.

O choque não provocou nenhum dano aos ligamentos ou meniscos, de acordo com a ressonância magnética feita no estádio. A dor era consequência da pancada, e por isso não está descartado que ele possa jogar domingo em Sevilha contra o Betis.

Messi começou a partida no banco, e só entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Como tem 84 gols no ano, havia a expectativa de que igualasse o recorde de 85 estabelecido pelo alemão Gerd Müller em 1972. Mas o que era para ser uma celebração quase virou um pesadelo.

"Não me arrependo de ter colocado Messi para jogar meia hora. O jogador pode se machucar até num treino", disse o técnico Tito Vilanova.

Em Londres, a primeira vitória do técnico espanhol Rafa Benítez no comando do Chelsea teve um gosto muito amargo. O time fez 6 a 1 no Nordsjaelland, mas foi eliminado porque a Juventus derrotou o Shakhtar Donetsk (que já estava classificado) por 1 a 0 na Ucrânia. Como ficou em terceiro lugar na chave, vai disputar a próxima fase da Liga Europa.

"Fizemos o que estava ao nosso alcance, mas infelizmente não foi suficiente", disse Benítez. "O lado bom é que tivemos uma ótima atuação."

Na próxima fase, em fevereiro, os times que ficaram em primeiro lugar cruzarão com os segundos colocados. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar, assim como os que estavam na mesma chave.