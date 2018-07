Jogo Rápido

Valentino Rossi vence o Moto GP do Qatar

O italiano Valentino Rossi, que pilota uma Yamaha YZR M 1, venceu ontem o Grande Prêmio do circuito de Losail, no Qatar.

E completando o pódio, o espanhol Jorge Lorenzo, também com a Yamaha, ficou na segunda colocação e o italiano Andrea Dovizioso (Honda),terminou o Moto GP em terceiro.

TÊNIS

Bellucci estreia contra alemão em Monte Carlo

Thomaz Bellucci, tenista número 1 do Brasil e 31.º do mundo, estreia hoje no ATP Masters 1000 de Monte Carlo diante do alemão Philipp Kohlschreiber. Os dois se enfrentaram apenas uma vez na carreira, no início desta temporada, com vitória do jogador alemão.

CAMPEONATO ITALIANO

68

pontos passou a somar a Roma, após a vitória sobre a Atalanta por 2 a 1, assumindo a ponta do Campeonato Italiano. O Milan, que tinha a chance de encostar na Inter (67), empatou com o Catania: 2 a 2.

4

pontos de vantagem o Chelsea pode abrir sobre o vice-líder Manchester United, caso vença amanhã o Bolton. O Manchester vacilou, ontem, e apenas empatou com o Blackburn por 0 a 0. O City fez 5 a 1 no Birmingham.

CORINTHIANS

Alessandro volta contra o Racing, na quarta-feira

O lateral-direito está recuperado de lesão e deve voltar à equipe contra o Racing, pelo Grupo 1 da Libertadores. Moacir, que vinha jogando em seu lugar, machucou-se. Alessandro não atua desde o dia 7 de março.

PALMEIRAS

Marcos convoca torcida para a Copa do Brasil

Após a frustração no Paulista, Marcos quer fazer do Palestra o caldeirão do Palmeiras no 1.º jogo das oitavas da Copa do Brasil, quinta-feira, contra o Atlético-PR. "Precisa parar com a história de que nosso estádio faz mal."