Jogo Rápido

Chelsea vence mais uma e bota mão na taça

Com a vitória sobre o Bolton, por 1 a 0 - gol de Nicolas Anelka (foto)-, o Chelsea abriu quatro pontos de vantagem sobre o Manchester United, a quatro rodadas do fim do Inglês. Foi o terceiro triunfo seguido da equipe, que tem a chance de conquistar o título após quatro anos de jejum.

COPA ITÁLIA

Inter elimina Fiorentina e garante vaga na final

A Inter de Milão ganhou da Fiorentina ontem, por 1 a 0, no jogo de volta da Copa Itália. Com gol do atacante Samuel Eto"o (foto), o time do técnico José Mourinho se classificou para a final do torneio. O adversário saíra do duelo entre Roma e Udinese, marcado para o dia 21. A Roma tem vantagem por ter vencido a partida de ida por 2 a 0.

CAMPEONATO ESPANHOL

Para manter a liderança

Após o clássico de domingo, em que derrotou o Real Madrid e se isolou na liderança do torneio, o Barça, do artilheiro Messi ( 27 gols no Espanhol), enfrenta o La Coruña. Iniesta, lesionado, não joga.

BASQUETE

3

equipes - Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves e New York Knicks - farão amistosos na Europa em outubro. O evento, chamado de NBA Europe Live, também reunirá Milan e Barcelona.

74-73

foi o placar da vitória do Pinheiros sobre o Paulistano - o pivô Olivinha marcou duplo-duplo (25 pontos e 20 rebotes). O time do técnico Claudio Mortari garantiu, assim, vaga nas quartas de final do NBB, junto com Bauru e Joinville.

PROTESTO

Jogadores espanhóis desistem de greve

A Associação de Futebolistas Espanhóis desconvocou a greve marcada para o fim de semana. A entidade entrou em acordo com a Federação Espanhola e a Liga de Futebol para o pagamento de salários atrasados.

QUEM É O MELHOR?

Pelé: "Messi só será lenda se marcar mil"

Ao Daily Mail, Pelé afirmou que Messi só será uma lenda se marcar mil gols - ele fez 1.280. O Rei ainda brincou: "Os argentinos precisam decidir quem é melhor para comparar comigo."