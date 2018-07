Jogo Rápido

Real passa pelo Almería e se mantém na briga

O Real Madrid bateu ontem de virada o Almería por 2 a 1 na casa do rival, com gols de Cristiano Ronaldo e Van der Vaart, e voltou a ficar a três pontos do líder Barcelona (83 a 80).

CAMPEONATO ITALIANO

Inter pega Juventus para voltar à liderança

Pela primeira vez desde outubro, a Inter de Milão joga sem estar na ponta do torneio. Mas hoje, o time de José Mourinho (foto) pode voltar ao topo, se bater a Juventus, às 15h45. Depois, precisará torcer por um tropeço da Roma (1.º), domingo.

MERCADO

Felipão negocia retorno à Europa

O técnico Luiz Felipe Scolari negocia sua volta ao futebol europeu após a Copa do Mundo. Felipão está em contato com clubes da Espanha, da Itália e da Inglaterra. O Real Madrid, a Roma e o Manchester City têm interesse no campeão mundial de 2002 com a seleção.

TAÇA LIBERTADORES

Libertad derrota o Blooming e se classifica

O Libertad derrotou o Blooming, na Bolívia, por 2 a 1, ontem, chegou a 12 pontos no Grupo 4 e garantiu a classificação às oitavas de final.

CORRIDA AÉREA

Susto no ar

Adilson Kindlemann, brasileiro do Air Race, sofreu acidente na Austrália, mas saiu ileso

TÊNIS

Nadal arrasa outro rival no Masters de Mônaco

Rafael Nadal parece mesmo decidido a mostrar que ainda é o rei do saibro. Ontem, arrasou seu segundo rival no Masters de Monte Carlo: 6/0 e 6/1 sobre o alemão Michael Berrer (51.º do mundo). Hoje, o espanhol enfrenta o experiente compatriota Juan Carlos Ferrero.