Jogo Rápido

ATLETISMO

Estreia de Bolt nos 100m será na Coreia do Sul

Recordista mundial da distância (9s58), o jamaicano correrá a primeira prova de 100 m da temporada na cidade de Daegu, que receberá o Mundial de Atletismo em 2011, no dia 19 de maio. Antes da viagem para a Coreia do Sul, Bolt fará seus primeiros 200 m do ano no dia 1.º, em Kingston (Jamaica).

ÁLBUM DA COPA

Trocar figurinhas pela internet pode ser perigoso

Trocar figurinhas do álbum da Copa é uma das febres do momento. Mas usar a internet para essas trocas pode ser um perigo. O alerta foi dado pela Symantec, empresa fabricante de antivírus para computadores. Hackers estão usando as páginas para disseminar vírus pela internet, avisou a Symantec.

Ontem, a Panini informou que trabalha para evitar o desabastecimento, já que em várias bancas de jornal não é possível encontrar os cromos para o álbum da Copa, dada a grande procura. "Estamos com novos turnos de 24 horas nas fábricas para normalizar a situação."

NÚMEROS

2 a 0

foi o placar da vitória da Roma sobre a Udinese no primeiro jogo da semifinal da Copa Itália. Os dois times voltam a se enfrentar, hoje, em Udine. A Inter de Milão já está classificada para a final.

TÊNIS

Vitória na raça

Na base da determinação, Lleyton Hewitt venceu ontem o turco Marsel Ilhan por 2 a 1 e avançou no ATP de Barcelona. O brasileiro Thomaz Bellucci encara hoje o romeno Victor Hanescu, pela 2ª rodada.

MODÉSTIA

Ronaldinho Gaúcho não vê Copa sem ele

Ronaldinho Gaúcho decidiu pressionar o técnico da seleção brasileira, Dunga. E, para isso, usou estratégia igual a de Neymar, ou seja, sugerir que deveria estar na lista de convocados para a Copa do Mundo da África. "Nesse último período tive alguns problemas na seleção brasileira", reconheceu, em entrevista à revista italiana Chi. "Mas me parece impossível um Mundial sem Ronaldinho em campo. Aliás, se penso no risco de não participar, fico mal."