Jogo Rápido

Mano testa Alessandro em amistoso no Rio

Mano Menezes encontrou um atrativo no amistoso do Corinthians contra o Botafogo, hoje, às 18h30, no Engenhão. No jogo de entrega de faixas ao campeão carioca, o treinador observará o lateral Alessandro, que pode ser titular diante do Flamengo, pela Libertadores, na próxima quarta-feira.

PALMEIRAS

Cleiton Xavier deve atuar na quinta-feira

O Palmeiras deve contar com Cleiton Xavier na quinta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, no Palestra Itália. O meia está recuperado de um entorse no joelho esquerdo e treinou normalmente ontem.

SÃO PAULO

Washington pode ser a novidade no Peru

O técnico Ricardo Gomes admitiu que pode colocar Washington como titular na quarta-feira, contra o Universitario, em Lima, pelas oitavas de final da Taça Libertadores.

Números

30

vitórias Juliana e Larrisa somaram ontem no Circuito Mundial de vôlei de praia, com a conquista da etapa de Brasília. No masculino, a final será hoje: Alison e Emanuel x Todd Rogers e Phil Dalhausser.

3 x 1

foi o placar da vitória do Manchester United sobre o Tottenham, ontem, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Com 79 pontos, o time assumiu a liderança e hoje torce por um tropeço do Chelsea (77), que recebe o Stoke City.

MINEIRO

Atlético faz decisão, mas já pensa no Santos

O Atlético-MG, de Luxemburgo (foto) inicia hoje sua maratona de decisões. Às 16 horas, visita o Ipatinga no primeiro confronto da final do Mineiro. A cabeça do time, contudo, está dividida entre o jogo e o duelo de quarta-feira, diante do Santos, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

SÉRIE A-2

Primeira Divisão tem três novos integrantes

O Linense chegou à Série A-1 ao bater o União Barbarense por 2 a 1. Já São Bernardo e Noroeste subiram com empates por 1 a 1 com Pão de Açúcar e São José.