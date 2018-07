Jogo Rápido

Argentinos e mexicanos dão início às oitavas

A fase de oitavas de final da Libertadores começa hoje com dois duelos entre times de Argentina e México - os mexicanos ganharam vaga automática. O Estudiantes, do meia Verón, encara o San Luís Potosí na casa do rival e o Vélez Sarsfield pega o Chivas em Guadalajara.

MERCADO

Leão vai comandar o Goiás no Brasileiro

O Goiás anunciou ontem, uma semana após demitir Jorginho, a contratação do técnico Emerson Leão. O presidente Syd de Oliveira Reis disse que o treinador vem "para dar asas ao sonho do clube de conquistar um título nacional ou internacional".

NÚMEROS

10

milhões de euros (mais de R$ 23 mi) é o valor do seguro que o piloto espanhol Fernando Alonso firmou para seus polegares. O contrato é bancado por um patrocinador do bicampeão mundial de F-1.

122

minutos (2 horas e 2 minutos) é a marca que o campeão etíope Haile Gebrselassie, recordista mundial da maratona, estipulou para percorrer os 42,195 km de percurso. Aos 37 anos, ele é o único capaz de correr abaixo de 2 h04min.

COPA DOS CAMPEÕES

Bayern busca oitava decisão

Com quatro títulos, o Bayern de Munique precisa só empatar com o Lyon, na França, para disputar sua 8ª final de Copa dos Campeões. A aposta é Robben, que fez o gol da vitória em Munique (1 a 0)

VÔLEI FEMININO

Zé Roberto define lista para jogar o Grand Prix

O técnico Zé Roberto, da seleção feminina, convocou ontem 16 atletas para a disputa do Grand Prix, entre os dias 6 e 29 de agosto. Sem surpresas, a lista tem como base jogadoras do Osasco, da ponteira Sassá, e da Unilever, da líbero Fabi - finalistas da última Superliga.