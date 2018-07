Jogo Rápido

Mandela não deve ir à cerimônia de abertura

Embora seja bastante aguardado pela organização da Copa do Mundo, Nelson Mandela (foto) não deverá comparecer à cerimônia de abertura do evento. A declaração foi feita por Chief Mandla Mandela, seu neto. "Ele já é idoso, vamos tentar não mexer muito na rotina dele."

CAMPEONATO PAULISTA

Santo André aposta em velocidade para vencer

Para aumentar a ofensividade, de olho na final contra o Santos, o Santo André tem apostado em treinamentos com campo reduzido. A tática que exige toques rápidos já mostra resultado: Rodriguinho (foto) é o vice-artilheiro do torneio, com 15 gols.

NÚMEROS

1

vaga na Taça Libertadores está garantida para o campeão da Copa Sul-Americana. O anúncio oficial foi feito ontem, pela Conmebol. A novidade já vale para a edição deste ano.

27 mil

camisas falsificadas da seleção sul-africana foram apreendidas ontem no Aeroporto Internacional de Johannesburgo. O valor total dos produtos apreendidos, estima-se, é de cerca de US$ 1 milhão (R$ 1,75 milhão).

Carlos Alberto Parreira reassumiu a África do Sul para evitar um vexame da anfitriã no Mundial. Ontem, enfim, viu um triunfo do time: 2 a 0 na Jamaica, segunda vitória em sete jogos após sua volta

Amistoso

Enfim, uma vitória africana

LIGA EUROPA

Atlético de Madrid busca final após 14 anos

Sem disputar final europeia desde 1986, na extinta Recopa, o Atlético de Madrid, com a volta de Aguero (foto), joga por empate diante do Liverpool, fora de casa, para ir à decisão da Liga Europa (1 a 0 na ida). Na Inglaterra, jogam Fulham e Hamburgo (0 a 0 na Alemanha).