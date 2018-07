Jogo rápido

Leonardo anuncia saída do comando do Milan

O técnico Leonardo anunciou ontem que não comandará mais o Milan. Ele despede-se hoje, diante da Juventus. "Não sabia o que era ser treinador. Foi uma experiência extraordinária, mas não sei se vou repeti-la no futuro", disse, garantindo que a saída foi "de comum acordo".

NBB

Brasília e Minas definem quem faz final com Fla

O jogo da semifinal do NBB, entre Universo/Brasília, do ala-armador Alex, e o Pitágoras/Minas, será disputado hoje, no Distrito Federal, às 16 horas. A partida decide o oponente do Flamengo, já classificado para a final do torneio nacional.

SÉRIE B

Na luta pelo acesso, Lusa sofre 1ª derrota

A Portuguesa sofreu ontem, diante do Figueirense, em Florianópolis, sua primeira derrota na Série B - estreou goleando o Vila Nova por 4 a 1, em casa. Nos outros jogos de ontem, o Coritiba empatou por 1 a 1 com o América-MG e segue sem vencer na competição e o Vila Nova bateu o Icasa por 1 a 0. Hoje, três paulistas estarão em campo na tentativa de redimir-se da estreia. Após perder do Figueirense, por 1 a 0, no Canindé, o São Caetano vai até Natal encarar o América, às 21 horas. Ponte Preta e Bragantino, que empataram fora de casa, recebem Paraná e ASA, às 16h10.

NBA

Cleveland tem a melhor campanha, mas cai

O triplo-duplo do MVP LeBron James (27 pontos, 19 rebotes e 10 assistências) de nada adiantou. O Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha da NBA, está eliminado. Perdeu, anteontem, por 94 a 85 para o Boston Celtics, que fechou a série semifinal do Leste: 4 a 2