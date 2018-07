Jogo Rápido

Nadal e Federer fazem mais uma decisão

Os reis do tênis mais uma vez chegam a um confronto decisivo. O espanhol Rafael Nadal cumpriu o seu primeiro objetivo do Masters de Madri: voltará a figurar como o número 2 da ATP. Ontem, ele venceu o compatriota Nicolás Almagro por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, após 2h15, e vai à final do Masters 1000 de Madri contra Roger Federer. O suíço derrotou o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, após 2h05 de partida.

O confronto entre o espanhol e o suíço vai acontecer pela 20.ª vez. Federer espera igualar as marcas do americano Andre Agassi e do próprio Nadal (foto) como os maiores vencedores de Masters 1000, ambos com 17 títulos. Para tentar chegar ao objetivo, o suíço terá de ser o campeão hoje. Nadal venceu o duelo com o número 1 em 13 oportunidades. Federer e Nadal voltam a se enfrentar depois de quase um ano, justamente na final da realizada na capital espanhola.

NBA

1º

jogo das finais da Conferência Leste faz o Orlando Magic hoje, recebendo o Boston Celtics. Os anfitriões não perderam nos playoffs, enquanto os adversários eliminaram o Cleveland Cavaliers

3ª

etapa da Fórmula Truck será realizada hoje, às 14 horas, em Caruaru (PE). Valmir Benavides lidera o campeonato com 44 pontos, dois a mais do que o companheiro de equipe Volks,

Felipe Giaffone.

NBB

Brasília vence e disputa final contra o Flamengo

Ao derrotar o Minas por 90 a 77, fechando a série por 3 a 2, o Brasília se classificou para final do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo será sábado, no Rio.

SÉRIE B

Náutico ganha no Rio e assume a ponta

O Náutico venceu o Duque de Caxias (2 a 1) e assumiu a liderança do Brasileiro da Série B, com 6 pontos, com superando no saldo de gols Figueirense e Bahia, que bateu o Ipatinga por 2 a 1. Ontem: Bragantino 2 x 1 ASA, Ponte Preta 1 x 0 Paraná e América-RN 3 x 3 São Caetano.

COPA DA INGLATERRA

Chelsea sofre, mas conquista bicampeonato

Com gol de Drogba no 2.º tempo e com Cech defendendo pênalti, o Chelsea levou a melhor contra o Portsmouth (1 a 0) e ficou com o bicampeonato da Copa da Inglaterra. Pela primeira vez na história, o clube londrino conseguiu o "double", somando também o título do Campeonato Inglês da temporada.

COPA DA ALEMANHA

Bayern goleia Werder e garante outro título

Quem manda na bola na Alemanha é o Bayern Munique. Após conquistar o título da Liga, o time da Bavária conquistou ontem em Berlim mais um troféu para a sua vasta coleção. Na final da Copa da Alemanha, goleou o Werder Bremen por 4 a 0, gols de Robben (pênalti), Olic, Ribery e Schweinsteiger.