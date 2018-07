Jogo Rápido

Deco decide sobre volta ao Brasil após a Copa

O brasileiro naturalizado português Deco afirmou ontem, em evento para divulgar entidade assistencial em Indaiatuba (SP), que só depois da Copa decidirá se deixa o Chelsea para jogar no Fluminense. "Há uma forte possibilidade (de voltar ao Brasil)", disse o atleta.

FUTEBOL CARIOCA

Celso Roth volta a comandar o Vasco

Celso Roth é o novo técnico do Vasco. O treinador substitui Gaúcho, que continuará no clube como assistente. Roth, que já trabalhou no clube, comandou seu primeiro treino ontem e deve fazer a estreia contra o Avaí, domingo, em Florianópolis. O time de São Januário ainda não venceu em sua volta à Série A do Brasileiro.

NÚMEROS

3

tenistas brasileiros conseguiram passar para a próxima fase do qualifying de Roland Garros. Thiago Alves, Ricardo Hocevar e João Souza venceram seus duelos de estreia e estão na segunda fase.

6s48

foi a marca do britânico Dwayne Chambers em sua vitória na prova dos 60 metros do Mundial Indoor de Doha, em março. O atleta está no Rio , onde disputará o GP Brasil de atletismo.

COPA DO REI

Na final, Sevilla desafia o Atlético de Madrid

Sem poder contar com o atacante brasileiro Luís Fabiano, contundido, o Sevilla luta hoje pelo título na final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, do uruguaio Diego Forlán. O adversário vem embalado pela recente conquista da Liga Europa.

ATLETISMO

Bolt: força total na estreia

O recordista mundial dos 100 e 200 metros, o jamaicano Usain Bolt, disputa hoje, em Daegu, Coreia do Sul, a primeira competição na temporada. A meta é começar o ano em bom nível.

SÉRIE B

Lusa empata e Santo André é derrotado

A Portuguesa não saiu do empate em casa contra o Coritiba na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro da Série B: 2 a 2. O Santo André perdeu para o Paraná por 3 a 0 em Curitiba.