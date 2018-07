Jogo Rápido

Ponte e Bragantino encaram rivais 100%

Ponte Preta e Bragantino têm duelos complicados fora de casa, às 21 horas, pela Série B, contra Bahia e Náutico, respectivamente, que venceram os dois jogos que disputaram. Na outra partida de hoje, o Guaratinguetá recebe o Vila Nova. No Bahia, a novidade é a estreia do meia Morais (foto), ex-Corinthians.

CASO DE POLÍCIA

PF investiga Perrella por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal abriu inquérito contra o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, suspeito de ter lavado dinheiro na venda do zagueiro Luisão e do volante Ramires para o Benfica. O esquema teria como intermediário o clube Central Espanhol.

500 MILHAS

Viso volta aos treinos após grave acidente

Dois dias depois de bater no muro de proteção, durante treino, o piloto venezuelano E.J. Viso voltou às pistas das 500 milhas de Indianápolis. Segundo a equipe, ele não tem lesões sérias.

NBA

2 a 0

É a vantagem do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns na decisão da Conferência Oeste. A vantagem veio anteontem à noite, com vitória por 124 a 112.

O terceiro jogo será amanhã.

15

de setembro é a data do lançamento do filme, apenas em DVD, sobre os 100 anos do Corinthians, feito pela Fox. O longa reunirá lances antigos, que não tinham registros, além do primeiro jogo gravado do time em 1929.

COPA DOS CAMPEÕES

Alemanha é campeã feminina

O Potsdam venceu a 1ª edição feminina da Copa dos Campeões na decisão com o Lyon, da brasileira Simone. O jogo terminou 0 a 0 e na decisão por pênaltis, as alemãs venceram por 7 a 6.

CICLISMO

Armstrong é acusado de doping por ex-colega

O americano Floyd Landis, que perdeu o título da Volta da França de 2006 por doping, acusou Lance Armstrong e outros colegas de terem se dopado de maneira sistemática quando defendiam a equipe US Postal. Landis sempre havia negado o uso de substâncias proibidas até se confessar, esta semana, em entrevista à ESPN. O ciclista revelou ter feito uso de vários métodos de doping: usou eritropoietina, testosterona, insulina, hormônio do crescimento e até transfusões de sangue. Armstrong refutou as acusações. "Não vou perder meu tempo com isso", afirmou.