Jogo rápido

Ricardo Gomes cobrou uma definição para o caso de Léo Lima, Cléber Santana e Washington - André Luís já foi para o Fluminense -, que têm proposta para sair. "Não pode durar mais do que uma semana", disse. Já a permanência do técnico está garantida até julho, enquanto o clube estiver na Libertadores.

Mano Menezes barra Danilo mais uma vez

O meia Danilo perdeu a posição no Corinthians diante do Grêmio, semana passada. E amanhã, contra o Fluminense, no Pacaembu, mais uma vez segue fora para aprimorar o físico. "Haverá um fortalecimento necessário e certamente o Danilo vai crescer", disse Mano Menezes, que também não terá o lateral Alessandro, machucado.

Bahia, Ponte e Guará seguem sem derrota

Ponte Preta, Bahia e Guaratinguetá seguem sem derrota na Série B. Em Salvador, Ponte e Bahia ficaram no 1 a 1, enquanto o Guará venceu o Vila Nova por 2 a 1, em casa. Hoje, sob os olhares do novo treinador, Sérgio Guedes (foto), que só estreia oficialmente na terça-feira, o São Caetano pega o Ipatinga, às 16h10, no Canindé.

Fla e Brasília começam hoje a luta pelo título

Pela 3.ª vez seguida, Flamengo e Brasília duelam pelo título nacional - os carioca venceram nos dois anos. Brasília, com a melhor campanha, decide a série melhor de cinco em casa. O 1.º jogo será no Rio, hoje, às 16h.

Magnata russo quer revolucionar os Nets

Mijaíl Prókhorov comprou o New Jersey Nets e fala em revolucioná-lo. O magnata russo promete contratar grandes jogadores e quer levar o time para Nova York, com a missão de roubar torcedores dos Knicks.

Brasileiros conhecem seus adversários

Os brasileiros conheceram ontem seus adversários na estreia em Roland Garros. Pelo sorteio das chaves, Thomaz Bellucci pegará o francês Michael Llodra, 46.º colocado do ranking, enquanto Ricardo Mello enfrentará o croata Marin Cilic, no momento o 10.º do mundo.