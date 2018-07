Jogo Rápido

Contra a Ponte, Guará tenta se manter líder

Pela 4.ª rodada da Série B, a Ponte Preta, do técnico Jorginho (foto), recebe o líder Guaratinguetá, às 21h. Outros jogos: Santo André x Lusa, Coritiba x Brasiliense, Figueirense x Náutico, Duque de Caxias x Paraná, Bragantino x S. Caetano, Ipatinga x ASA, Vila Nova x Bahia, Sport x Icasa e América-RN x América-MG.

DANÇA DOS TÉCNICOS

Agente de Mourinho está na Espanha

A transferência de José Mourinho para o Real Madrid é questão de tempo. O agente do treinador está na Espanha tratando do novo contrato do português. Mourinho, que se despediu ontem da Inter, disse acreditar em final feliz na negociação.

DANÇA DOS TÉCNICOS 2

Mihajlovic ruma para a Inter de Milão

Outro sinal de que Mourinho assinará com o Real Madrid é a saída de Sinisa Mihajlovic do Catania. O treinador sérvio é o principal candidato a substituí-lo na Inter de Milão.

NÚMEROS

42

pontos marcou Amare Stoudemire na primeira vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers por 118 a 109 na decisão do Oeste da NBA. O quarto jogo é hoje e os Lakers lideram: 2 a 1

4

meses foi o tempo que Salvador Cabañas demorou para receber alta do hospital depois de tomar um tiro na cabeça em uma boate da Cidade do México. O atacante paraguaio deixou ontem a clínica em que se recuperava na Argentina.

DE SAÍDA DO FLA

Adriano aparece, mas não treina

De malas prontas para Roma e após ficar fora contra o Prudente, domingo, Adriano reapareceu no Flamengo. Mas não treinou e é dúvida para o clássico com o Fluminense, amanhã, no Maracanã.