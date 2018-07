Jogo Rápido

Pellegrini é demitido e clube espera Mourinho

O anúncio de José Mourinho (foto) como novo técnico do Real Madrid é questão de tempo. Ontem, o presidente Florentino Pérez anunciou oficialmente a demissão de Manuel Pellegrini. Pérez declarou também que o português estará em Madri assim que as pendências jurídicas com a Internazionale estiverem resolvidas.

ATLETISMO

Keila Costa ganha o ouro em Uberlândia

A brasileira Keila Costa conquistou ontem o ouro na prova do salto em distância do Meeting de Uberlândia, em Minas. Com a marca de 6,54 metros, obteve a segunda vitória seguida, já que também havia faturado o GP Brasil de Atletismo, domingo, no Rio. Jadel Gregório mais uma vez decepcionou no salto triplo. Repetiu desempenho do Rio e ficou com a terceira posição com salto de 16,52 metros. O cubano Alexis Copello foi o vencedor, com 16,76m - o campeão mundial Idowu sentiu lesão nas costas e não competiu. O britânico Dwain Chambers ganhou os 100 m, com 10s19.

DANÇA DOS TÉCNICOS

3

times da Série B estão sem

técnico após as derrotas sofridas

na quarta rodada. Duque de Caxias, Sport e Vila Nova buscam novos treinadores para os lugares de Ailton Ferraz, Givanildo Oliveira e

Edson Gaúcho, respectivamente.

DOPING

Investigação no ciclismo

A União Internacional Ciclística determinou que Austrália, Bélgica, França e Canadá investiguem a denúncias de fraude em exames antidoping feita pelo americano Floyd Landis.

NBA

Suns empatam série com Lakers

O Phoenix Suns, do ala Leandrinho, complicou a vida do atual campeão, o Los Angeles Lakers. O time do Arizona venceu o 4º jogo e empatou em 2 a 2 a final da Conferência Oeste. O 5º duelo será hoje.

SELEÇÃO DE BASQUTE

Magnano anuncia hoje convocados do Mundial

O argentino Rubén Magnano faz, hoje, sua primeira convocação sob o comando da seleção brasileira masculina. O técnico deve chamar um grupo não só para o Mundial da Turquia, em agosto, mas também para o Sul-Americano da Colômbia,

em julho.