Jogo Rápido

Time se vê obrigado a usar equipe mista

Cinco desfalques, dois jogadores negociando a saída do clube (Cléber Santana e Léo Lima) e o São Paulo terá de escalar uma equipe recheada de reservas amanhã contra o Guarani, no Brinco de Ouro. Cicinho e Richarlyson estão suspensos; Miranda, Rodrigo Souto e Marlos, lesionados. E Ricardo Gomes está em dúvida se mantém esquema com três zagueiros. Se o sistema de jogo for mantido, Renato Silva entrará na defesa, Wellington será improvisado na lateral-direita, Jean vai voltar a ser utilizado como volante e Marcelinho Paraíba deve ganhar chance no meio-campo.

SANTOS

Madson volta a ser relacionado para jogo

Depois de ser o pivô do caso de indisciplina em que foi multado junto com os jovens Paulo Henrique Ganso, Neymar e André - chegaram atrasados à concentração por causa da festa de aniversário do companheiro -, Madson vai ganhar mais uma chance no Santos. O meia foi relacionado pelo técnico Dorival Junior para o clássico contra o Corinthians, amanhã, no Pacaembu. O jogador passa por problemas pessoais após a separação da mulher e tem chegado atrasado com frequência aos treinamentos da equipe. Terá agora uma última chance de se recuperar e evitar a dispensa.

NBB

1 a 1

é o placar da série final entre Flamengo e Brasília. Ontem, o time do Distrito Federal venceu, em casa, a 2ª partida por 93 a 90. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã, às 11h15, em Brasília.

SÉRIE B

Lusa chega ao G-4

Ao vencer o Bragantino por 2 a 0, a Portuguesa chegou ao grupo dos quatro primeiros. O Náutico empatou em casa com o América-RN e perdeu a liderança, que agora é do Paraná, que bateu o Vila Nova por 1 a 0. A rodada tem 6 jogos hoje.

GOLFE

Tacada certa vale R$ 190 mil

Hoje, 27 feras do golfe disputam a etapa do LPGA - principal torneio feminino, no Rio. Ângela Park, Priscila Iida e Mariana de Biasi representam o Brasil. A campeã leva R$ 190 mil.

DANÇA DOS TÉCNICOS

Jorge Fossati é demitido do Inter

Jorge Fossati não comanda mais o Inter. O uruguaio não foi ao treino ontem e a diretoria se reuniu para oficializar a demissão, decidida depois da derrota para o Vasco por 3 a 2 na quinta-feira. Cuca é um dos cotados.

JUDÔ

Copa do Mundo tem etapa em São Paulo

Os principais judocas brasileiros entram hoje e amanhã no tatame do Clube Hebraica para a etapa da Copa do Mundo de Judô. Os combates começam às 9h30 com finais às 16 horas.