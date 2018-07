Jogo rápido

Hoje é o último dia da HSBC LPGA Brasil Cup, etapa do principal torneio de golfe feminino, realizada pela segunda vez no Rio. A paulista Maria Priscila Iida (foto) está na briga pelo prêmio de R$ 190 mil da campeã. Ângela Park e a amadora Mariana de Biasi completam o time brasileiro.

Nos EUA, Ronaldinho se diverte com o beisebol

Longe da seleção, Ronaldinho Gaúcho participa de uma excursão do Milan aos EUA. No campo, as coisas não vão bem - o time italiano perdeu para o DC United, na quarta-feira, por 3 a 2. Já na parte festiva, Ronaldinho segue prestigiado. Foi o responsável pelo primeiro lançamento do jogo entre o St. Louis Cardinals e o Chicago Cubs.

Atacante do Santo André sofre fratura

O inferno astral do Santo André na Série B do Brasileiro teve novo capítulo ontem. Além de perder para o Guaratinguetá por 3 a 1, o vice-campeão paulista ainda perdeu um jogador, o atacante Willian, com fratura na perna direita, depois de disputa de bola com o zagueiro Júlio César. Com a vitória, o Guaratinguetá chegou a 11 pontos e terminou a 5ª rodada no G-4. Também por 3 a 1, o São Caetano bateu a Ponte Preta. O líder da competição agora é o Bahia, que venceu o Sport por 2 a 0 e soma 13 pontos. Nos outros dois jogos: Icasa 3 x 1 Duque de Caxias e Brasiliense 1 x 1 Figueirense.

Empatados, Flamengo e Brasília fazem 3.º jogo

O Flamengo do ala Marcelinho (foto) saiu na frente na final da NBB, com uma vitória por 88 a 84. O Brasília reagiu e empatou o confronto (melhor de cinco), ao bater o adversário por 93 a 90. Hoje, as equipes voltam a se enfrentar, em Brasília, a partir das 11h30, pela 3.ª partida.