Jogo rápido

Palmeiras treina em parque contra altitude

Os 2.800 metros acima do nível do mar de Sucre fizeram com que os jogadores do Palmeiras tivessem uma manhã um pouco diferente na Bolívia. Jogadores e comissão técnica fizeram uma caminhada no Parque Libertador Simón Bolívar para condicionar todos ao ar rarefeito da cidade. No local, os jogadores foram cercados pelos torcedores bolivianos. Kleber e Valdivia distribuíram autógrafos, Felipão tirou foto com crianças e o elenco todo foi fotografado ao lado de policiais do país. O passeio teve cara de city tour e os jogadores pareciam turistas. O parque fica na região central de Sucre, é bem arborizado e possui forte influência da arte francesa. Para o goleiro Deola, jogar na altitude não é fácil, mas os três dias na cidade deverão ser suficientes para diminuir o problema. "É meio difícil porque você acaba ficando um pouco sem oxigênio. Por isso, viemos com alguns dias de antecedência, e fazendo essa adaptação vai dar tudo certo." O Palmeiras enfrenta o Universitario, amanhã às 21h15, de Brasília.

NÚMEROS

4 a 0

foi o placar imposto pelo Uruguai à China, em amistoso disputado em Wuhan. O Paraguai bateu a Nova Zelândia por 2 a 0, em Wellington, enquanto Japão e Coreia do Sul empataram por 0 a 0, em Seul

814

milhões de reais ofereceu o bilionário Peter Lim, de Cingapura, pelo clube inglês Liverpool. Lim, investidor na bolsa, disse ainda que vai abrir uma linha de R$ 104 milhões para o manager Roy Hodgson comprar jogadores.

SÉRIE B

Lusa perde outra e vê acesso quase impossível

Com dois gols no final do jogo, a Portuguesa perdeu por 3 a 1 para o Icasa, ontem, em Juazeiro do Norte. O time permanece com 40 pontos e está muito distante do G-4 a dez jogos do fim da competição. Já o Icasa (36 pontos), respira um pouco mais aliviado na luta contra o rebaixamento. Quem também luta para evitar o descenso é o Santo André, mas sua situação é cada vez mais crítica. Ontem, perdeu para o Duque de Caxias, no Rio, e segue na 17.ª colocação, com 29 pontos, entre os quatro piores. O Ipatinga, ao contrário, venceu o Vila Nova por 2 a 0 e abandonou a lanterna.