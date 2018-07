Jogo rápido

Portuguesa troca Vadão por Sérgio Guedes

Com a mesma rapidez que definiu a demissão do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, a Portuguesa anunciou a contratação de seu substituto: Sérgio Guedes, desempregado desde que deixou o São Caetano, em setembro. Restando dez rodadas, o novo treinador terá a missão quase impossível de levar o clube à Série A do Brasileiro ainda neste ano. A Lusa ocupa a 8.ª colocação, com 40 pontos, 9 atrás do Bahia, o último do G-4.

NATAÇÃO

Thiago Pereira bate recordista e leva ouro

Thiago Pereira superou o sul-africano Darian Townsend, recordista mundial dos 200m medley, e conquistou a medalha de ouro na segunda etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta, em Pequim. O chinês Yunkun Huang ficou com o bronze.

NÚMEROS

3

semanas é o tempo que Murilo ficará imobilizado após ter lesionado dois ligamentos do tornozelo esquerdo na final do Mundial de vôlei. Durante a competição, o jogador teve cãibras na panturrilha.

40%

de aumento na venda de ingressos foi quanto a NBA já registrou para a próxima temporada em comparação com a anterior. O motivo é a expectativa sobre as equipes (destaque para o Miami Heat), que investiram alto.