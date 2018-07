Jogo Rápido

Ivanovic perde game por ir ao banheiro

Ana Ivanovic avançou às quartas de final do Torneio de Linz após passar por Barbora Zahlavova Strycova (6/3 e 6/2). O mais difícil para a sérvia não foi vencer, mas controlar uma indisposição estomacal. A musa, depois de sacar para 1/0 na segunda parcial, saiu de quadra para ir ao banheiro quando não podia. Resultado: perdeu quatro pontos - um para cada 20 segundos de atraso - e um game. Ela admitiu que não sabia que só poderia retirar-se da quadra antes de seu serviço. "Estava passando mal, então tive mesmo que sair correndo", contou a morena, que não perdeu o bom humor. "Estou um pouco envergonhada de admitir isso:nunca comam iogurte antes de jogar." Já no Masters de Xangai, o número 1 Rafael Nadal foi surpreendido pelo talentoso austríaco Jurgen Melzer, 14.º do mundo: 6/1, 3/6 e 6/3.

NÚMEROS

8

bilhões de reais do FGTS foram liberados pelo Ministério das Cidades e têm como destino o financiamento das obras de infraestrutura das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.

2

jogos abrem hoje a 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Em Ipatinga, o time da casa recebe a Ponte Preta, que luta pelo G-4. E, em Arapiraca, o ASA pega o São Caetano, que ainda não perdeu a esperança de acesso. Outros 8 jogos serão amanhã.

SOLIDARIEDADE

Bom garoto

O craque argentino Lionel Messi inaugurou ontem um salão de

jogos para crianças no Hospital Universitário Vall d''Hebron, em Barcelona. O parque recebeu o nome de Fundação Lionel Messi.

LIBERTADORES FEMININA

Santos faz semifinal com o Boca Juniors

Santos e Boca Juniors, acostumados a grandes confrontos entre os homens, decidem hoje uma vaga na final da 2.ª edição da Taça Libertadores Feminina - o jogo será realizado às 19 horas, na Arena Barueri. As brasileiras, campeãs em 2009 e lideradas pela atacante Cristiane, estão invictas - disputaram quatro jogos. Derrotaram Caracas (2 a 0), Formas Íntimas (4 a 0), River Plate (9 a 0) e Deportivo Quito (7 a 0). Na outra semifinal, às 16 horas, Everton (Chile) e Deportivo Quito (Equador) disputam um lugar na decisão, domingo, às 12 horas, também na Arena Barueri.