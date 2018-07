Jogo rápido

Sérgio Guedes estreia com vitória na Lusa

Na estreia do técnico Sérgio Guedes, a Portuguesa bateu o Guaratinguetá por 3 a 0 e, agora com 43 pontos, em 7.º, até pode voltar a sonhar com o G-4. Mas a partida mais emocionante de ontem ficou por conta da vitória (3 a 2) com que o Sport tirou a invencibilidade de nove partidas do líder Coritiba. O resultado deixou o time pernambucano perto do G-4, com 46 pontos. O vice-líder Figueirense bateu o Santo André por 2 a 0 e permaneceu com os mesmos pontos (52) do Bahia, o 3.º, que venceu o Náutico por 3 a 0. Em casa, o Paraná venceu o Brasiliense por 2 a 0.

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea empata pela 1ª vez, mas segue líder

Apesar do empate (0 a 0 em sua visita ao Aston Villa), o Chelsea segue líder, com 19 pontos. O Arsenal venceu o Birmingham por 2 a 1 e tem 14, enquanto o Manchester United cedeu empate por 2 a 2 ao West Bromwich, depois de fazer 2 a 0.

FUTEBOL FEMININO

Santos joga hoje pelo bi da Libertadores

O Santos faz às 12 horas, em Barueri, a final da Taça Libertadores, contra o Everton, do Chile, em busca do bi. As santistas estão invictas: ganharam as 5 partidas, com total de 24 gols.

NÚMEROS

10

ouros. Com as três de ontem(nos 400m medley, 200m borboleta e 100m medley), em Cingapura, esse é o total de medalhas de Thiago Pereira nas três etapas da Copa do Mundo de piscina curta, em 2010.

8º

lugar foi a posição do Brasil ontem, no 1º dia do Mundial de Ginástica, em Roterdã. Com isso, o País pode ficar fora da final feminina por equipes. Individualmente, Daniele Hypolito foi bem nas eliminatórias do solo, da trave e do salto.

BOXE

Mais uma vitória sem brilho

O ucraniano Vitali Klitschko (D) manteve o cinturão dos pesados do Conselho Mundial de Boxe, ontem, em Hamburgo, ao vencer o decadente americano Shannon Briggs, após 12 monótonos rounds.

SÉRIE C

Ituiutaba garante vaga na Série B em 2011

O Ituiutaba garantiu ontem acesso à Série B do Brasileiro ao empatar por 0 a 0 com a Chapecoense. No jogo de ida, o time mineiro havia arrancado um empate por 1 a 1, em Chapecó. Hoje, o Paysandu também pode conseguir seu acesso se empatar sem gols com o Salgueiro-PE, em Belém.

SÉRIE D

Madureira e Araguaína confirmam acesso

O Madureira confirmou acesso à Série C de 2011 ao golear o Operário-PR por 6 a 2. Também o Araguaína-TO subiu ao vencer o Uberaba nos pênaltis por 3 a 2 .