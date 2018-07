Jogo rápido

Jade Barbosa vai a duas finais em Roterdã

A equipe feminina conseguiu seu objetivo - garantir lugar no Pré-Olímpico do Japão, em 2011 - ao ficar entre as 24 melhores seleções do Mundial de Roterdã. A 10.ª posição, contudo, não permitiu a disputa da final por equipes. De volta à seleção após dois anos, Jade Barbosa teve a melhor atuação brasileira até agora. Classificou-se à final do salto, no sábado, em 3.º e do individual geral, que será disputada na sexta-feira, em 20.º - Daniele Hypolito, também na decisão, foi a 18.ª colocada. Hoje, a equipe masculina, bastante desfalcada, começa a disputa das eliminatórias.

BOXE

Briggs é hospitalizado após luta com Klitschko O americano Shannon Briggs teve lesão cerebral, fraturas na região abaixo dos olhos e machucou o tendão do braço direito depois de perder o combate no sábado à noite para o ucraniano Vitali Klitschko. Briggs poderá passar por cirurgia.

NÚMEROS

11 ouros.

Com esse número de vitórias, Thiago Pereira é até agora o maior vencedor nas três etapas da Copa do Mundo em piscina curta. Ontem, ele ganhou a prova dos 200m medley, em Cingapura.

56

gols marcados até agora em jogos da Premier League dão ao argentino Carlitos Tévez o título de maior artilheiro sul-americano da história da competição. Ontem, ele fez 2 gols na vitória do Manchester City sobre o Blackpool por 3 a 2.

FUTEBOL FEMININO

Santistas mandam na América

Com um gol de Maurine no último minuto de jogo, em cobrança de falta, o Santos bateu o Everton do Chile por 1 a 0, em Barueri, e conquistou o bicampeonato da Taça Libertadores de futebol feminino.

MOTOGP

Stoner é tetracampeão do GP da Austrália

A Austrália é de Casey Stoner. O piloto australiano sagrou-se ontem tetracampeão do grande prêmio da Oceania. No sábado, ele comemorara seu 25.º aniversário com a pole. Jorge Lorenzo foi o 2.º e Valentino Rossi, o 3.º.

CAMPEONATO ITALIANO

Hernanes marca e Lazio mantém a liderança

O meio-campista marcou seu 2.º gol com a camisa da equipe romana na vitória por 2 a 0 contra o Bari, fora de casa. A Lazio continua na ponta, com 16 pontos, à frente de Milan e Inter de Milão, com 14, e Napoli, com 12.