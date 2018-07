Jogo rápido

Duelo pela 2ª colocação agita a 30ª rodada

O duelo entre Figueirense e Bahia, em Florianópolis, pela vice-liderança da Série B, é a maior atração da 30.ª rodada, com dez partidas hoje. Ambos somam 52 pontos e estão atrás do América-MG apenas nos critérios de desempate. A equipe mineira recebe o ASA e pode se manter na 2.ª colocação. O líder Coritiba (56) joga em casa contra o Vila Nova. Dois duelos paulistas também movimentam a rodada: Ponte Preta x Bragantino e São Caetano x Portuguesa, às 19h30. Outros jogos: Brasiliense x Ipatinga, Guaratinguetá x Icasa, Náutico x Paraná, América-RN x Santo André e Duque de Caxias x Sport.

SUSTO

Fabão passa por cirurgia no rosto

O zagueiro Fabão, do Guarani, passou ontem por cirurgia no rosto após o lance em que se envolveu com o lateral Apodi, do próprio Guarani, no jogo de domingo, contra o Corinthians, em Campinas. O jogador, que deixou o campo sangrando muito, deve ter alta até amanhã.

NÚMEROS

21

meses é a punição do americano LaShawn Merritt, ouro olímpico e mundial nos 400 m, flagrado em três exames de doping. O velocista afirmou ter usado remédio para melhorar o desempenho sexual

5

modalidades serão beneficiadas pelo programa de patrocínio da

Petrobrás - boxe, esgrima, remo, tae-kwon-do e levantamento de peso. A empresa promete investir R$ 265 milhões até 2014 no esporte de alto rendimento e educacional.

MUNDIAL DE GINÁSTICA

Atletas lutam por vaga no pré-olímpico

Combalida por casos de contusão, em especial de Diego Hypolito, a equipe masculina de ginástica artística luta hoje para ficar entre as 24 melhores do Mundial de Roterdã, na Holanda, que vale vagas para o Pré-Olímpico de Londres.

FUTEBOL AMERICANO

Atleta sofre acidente e pode ficar tetraplégico

O jogador de futebol americano universitário Eric LeGrand quebrou duas vértebras do pescoço e pode ficar tetraplégico. O lance foi na prorrogação do jogo em que seu time, a Universidade de Rutgers, bateu a de Army.