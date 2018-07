Jogo rápido

Seleção masculina está no Pré-Olímpico de 2011

Desfalcada de quatro atletas, incluindo Diego Hypolito, a equipe atingiu sua meta no Mundial de Roterdã: garantir vaga no Pré-Olímpico de 2011, no Japão. O País não terá, contudo, representante em nenhuma final por aparelhos. A melhor apresentação individual foi de Sergio Sasaki (foto), 38.º.

ATLETISMO

Fabiana Murer concorre a melhor do ano da IAAF

A brasileira, campeã mundial indoor e da Liga Diamante no salto com vara, está entre as 10 melhores atletas do ano - a vencedora será premiada em 21 de novembro, em Mônaco. As três finalistas serão decididas por votação popular no site da Federação Internacional de Atletismo (www.iaaf.org).

NÚMEROS

23

de janeiro será a estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20, contra o Paraguai, em Tacna, no Peru. No Grupo B, ainda estão Bolívia, Equador e Colômbia . No A: Peru, Argentina, Uruguai, Venezuela e Chile.

25

milhões de dólares é o valor do processo do fotógrafo Antonio Echevarria contra Mike Tyson.

Segundo Echevarria, que mora em Los Angeles, o ex-boxeador o teria agredido no aeroporto da cidade em novembro de 2009.

TÊNIS

Bellucci perde para veterano

James Blake, 30 anos, cogita a aposentaria, mas conseguiu vitória que pode adiar os planos. O 135º do mundo bateu Thomaz Bellucci (foto), 27º, na estreia do torneio de Estocolmo: 3/6, 6/4 e 6/4.

CAMPEONATO PAULISTA

Comercial vai ocupar vaga na Série A2

O Comercial de Ribeirão Preto conquistou ontem a vaga que era do Palmeiras B no Campeonato Paulista da Série A2 de 2011. A Federação anunciou que o clube vai subir de divisão ao lado de Red Bull, Ferroviária e XV de Piracicaba. O Palmeiras B deve encerrar as atividades.

FLUMINENSE

Direção pede a Deco cautela na diversão

O clube recomendou ao meia Deco, contundido, que seja mais cauteloso ao sair à noite. Sábado ele foi visto em uma escola de samba tomando chope.