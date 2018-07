Jogo rápido

Adriana Behar e Shelda entram no Hall da Fama

A dupla brasileira, bicampeã mundial e dona de duas medalha olímpicas de prata (em 2000 e 2004), será homenageada no Hall da Fama do vôlei, amanhã, em Holyoke (EUA). Quatro brasileiros já fazem parte do grupo: Bernard Rajzman, Jacqueline Silva, Carlos Arthur Nuzman e Ana Moser.

DIREITOS DE TRANSMISSÃO

Globo perde preferência O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) proibiu o direito de preferência da Globo na negociação com o Clube dos 13 sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A decisão vale a

partir do torneio de 2012.

MUNDIAL DE JUDÔ SUB-20

Brasil estreia hoje com ligeiros e superligeiros

Quatro judocas lutam no Mundial do Marrocos. Águeda Silva e Sérgio Nascimento são do superligeiro (44 kg e 55 kg), peso que nunca subiu ao pódio. Allan Kuwabara e Nathália Brígida lutam pelo ligeiro (48 kg e 60 kg).

NÚMEROS

3º

lugar é a nova posição do Brasil no ranking da Fifa. A seleção ultrapassou a Alemanha, que caiu para a 4ª posição. Espanha, campeã do mundo e europeia, continua em 1º,seguida pela Holanda.

8ª

vaga para o Masters de Doha já tem dona: Victoria Azarenka, que ontem venceu a alemã Andrea Petkovic na 1ª rodada do Torneio de Moscou. A bielo-russa vai substituir Serena Williams, que desistiu do fim da temporada por lesão.

MUNDIAL DE GINÁSTICA

Após 19 anos, Rússia é ouro

Com atuação impecável da ginasta Aliya Mustafina, a seleção feminina da Rússia conquistou o ouro por equipes no Mundial, algo que não ocorria desde 1991. Os EUA ficaram em 2º e a China, em 3º.

HOMENAGEM

Lula encontra seleção masculina de vôlei

Jogadores da seleção masculina de vôlei, que conquistaram o tricampeonato mundial há 10 dias, na Itália, foram recebidos ontem no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva posou com a medalha de ouro e ganhou uma camisa da equipe com seu nome.