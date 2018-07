Jogo rápido

Portuguesa enfrenta o lanterna de olho no G-4

A Portuguesa ainda segue na luta por uma vaga na elite do futebol nacional em 2011. Para isso, precisa vencer o lanterna da competição, o América-RN, hoje, às 16h10, no Canindé, e torcer por tropeços dos primeiros colocados, como o líder Coritiba, que recebe o Paraná no mesmo horário. Outro concorrente ao acesso em ação é o Figueirense, que pega o Icasa, às 17 horas. Já o clássico pernambucano entre Sport e Náutico, às 17h, na Ilha do Retiro, é outra das atrações da rodada. Mais jogos de hoje: Bahia x Asa (17h), Vila Nova x Brasiliense (21h) e Ipatinga x Bragantino (21h).

CAMPEONATO ALEMÃO

Bayern desaponta e só empata com Hamburgo

O Bayern de Munique desperdiçou a chance de subir na tabela. Ontem, a equipe de Schweinsteiger (à esq. na foto) não saiu do 0 a 0 com o Hamburgo, seguindo em 10.º lugar. Hoje, o destaque é o duelo entre Wolfsburg e Nuremberg, às 11h30.

NÚMEROS

1

medalha de prata foi conquistada pelo Brasil, ontem, no Mundial de Judô Sub-20, em Agadir, no Marrocos. Foi da brasileira Eleudis Valentim (-52 kg). A atleta perdeu a final para a japonesa Anzu Yamamoto.

3.680

pontos foram obtidos pela dupla Juliana e Larissa, que garantiu ontem o quarto título brasileiro de vôlei de praia na etapa de Salvador do Circuito Banco do Brasil. As duas também foram campeãs em 2005, 2006 e 2007.

MUNDIAL DE GINÁSTICA

Russa brilha e leva 2º ouro

A ginasta russa Aliya Mustafina foi perfeita na final individual geral e ganhou seu 2º ouro - no dia anterior já havia ficado em 1º na final por equipes. Jade Barbosa terminou em 15º e Daniele Hypolito, em 18º.

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea tem chance de aumentar liderança

O líder Chelsea pode ampliar a vantagem na classificação do Campeonato Inglês, hoje, às 12 horas, contra o Wolverhampton (18.º). O Tottenham tenta entrar no grupo dos quatro primeiros, contra o Everton, às 9h45.

CAMPEONATO ESPANHOL

Rodada tranquila para Real e Barcelona

Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona não têm do que reclamar na 8.ª rodada do Espanhol. O líder Real pega o Racing Santander, que luta contra o descenso, às 16 horas. O Barcelona joga contra o lanterna Zaragoza, às 14.