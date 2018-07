Jogo Rápido

Lusa perde em casa e complica sonho de subir

Depois de duas boas vitórias (3 a 1 no São Caetano e 3 a 0 no Guaratinguetá), a Portuguesa tinha tudo para ganhar mais três pontos ontem, contra o América-RN, no Canindé, e ficar a apenas três do América-MG, o 4.º colocado. Mas o time fez feio: perdeu por 2 a 1, de virada. Quem não decepcionou foi o Bahia, que goleou o ASA por 5 a 1 e passou a ter os mesmos 51 pontos do vice-líder Figueirense, que foi batido pelo Icasa por 3 a 1. No clássico pernambucano, Sport e Náutico empataram por 1 a 1. E, em Curitiba, o líder Coritiba também só empatou com o Paraná por 0 a 0.

CAMPEONATO ITALIANO

Lazio busca 4ª vitória seguida contra Cagliari

A Lazio de Hernanes pode aumentar a folga na ponta do Campeonato Italiano se, diante do Cagliari, às 11 horas, obter o 4.º triunfo seguido. Ainda hoje tem Parma x Roma, às 8h30, e Inter x Sampdoria, às 16h45. Ontem: Fiorentina 2 x 1 Bari.

NÚMEROS

2 a 0

Foi o placar da vitória do Criciúma sobre o Macaé-RJ, que garantiu ao time catarinense a penúltima vaga para a Série B do Brasileiro de 2011. Hoje, em Natal, ABC e Águia-PA disputam a última vaga.

11

horas é o horário previsto para a largada da segunda corrida do playoff da Stock Car, hoje, no autódromo gaúcho de Santa Cruz do Sul. O líder do campeonato é Max Wilson, com 239 pontos. Depois, faltarão duas provas para o final.

CAMPEONATO ESPANHOL

Show e gols de Cristiano Ronaldo

Em dia de Cristiano Ronaldo, que fez 4 gols, o Real Madrid bateu o Racing Santander por 6 a 1 no Santiago Bernabéu e manteve a liderança, com 20 pontos. Messi fez 2 na vitória do vice-líder Barcelona sobre o Zaragoza: 2 a 0. Hoje: Villarreal x Atlético de Madrid.

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea ganha outra e mantém a liderança

Malouda marcou na vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Wolverhampton e alcançou Tévez, do Manchester City, na liderança da artilharia, com 7 gols. O Chelsea lidera com 22 pontos, 5 à frente do City, que recebe o Arsenal (14). Também hoje: Manchester United x Stoke.