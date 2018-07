Jogo rápido

Hernanes ajuda Lazio a vencer mais uma

Com outra boa atuação de Hernanes (foto), a Lazio venceu o Cagliari por 2 a 1 e agora, com 19 pontos na liderança do campeonato, colocou quatro pontos de vantagem sobre a vice-líder Inter, que ficou no 1 a 1 com a Sampdoria. O Chievo bateu o Cesena por 2 a 1 e é o 4.º colocado.

CICLISMO

Brasileiro é bicampeão da Volta de São Paulo

O brasileiro Gregolry Panizo, de Foz do Iguaçu, sagrou-se ontem bicampeão da Volta Ciclística de São Paulo, mesmo chegando dois segundos atrás de Antonio Nascimento, de Santos, o vencedor da 9ª etapa.

STOCK CAR

Allan Khodair vence prova tumultuada

Allan Khodair foi o quarto a receber a bandeirada ontem, em Santa Cruz d0 Sul. Mas venceu a segunda corrida d0 playoff da Stock Car porque os três primeiros a cruzar foram punidos por desrespeito ao regulamento.

CAMPEONATO HOLANDÊS

PSV humilha Feyenoord com goleada por 10 a 0

O PSV aplicou ontem goleada histórica por 10 a 0 sobre o Feyenoord - 3 gols do brasileiro Jonathan Reis (foto). Foi a maior derrota sofrida pelo clube de Roterdã em sua história - em 1983, levou 8 a 2 do Ajax.

SÉRIE B

Jorginho deixa o comando da Ponte

O técnico Jorginho deixou o comando da Ponte Preta. O coordenador de futebol do clube, Wanderley Paiva, diz que três possibilidades de substitutos estão sendo avaliadas e um nome será anunciado em breve.