Jogo rápido

Richarlyson volta, mas Fernandinho é dúvida

Fernandinho pode ficar fora da partida com o Atlético-PR, quinta-feira, na Arena Barueri. O atacante sente dores na panturrilha direita e também na coxa esquerda. Uma nova avaliação será feita hoje pelos médicos do clube. Se não puder fazer o único treino tático antes da partida, será cortado. Por outro lado, o técnico Paulo César Carpegiani recebeu boa notícia: o volante Richarlyson estará à disposição. O jogador foi julgado ontem pelo STJD e pegou apenas uma partida de suspensão - já cumprida - pela expulsão diante do Avaí. Outro que volta ao time é o atacante Dagoberto.

SÉRIE B

Givanildo assume o comando da Ponte

Agora sob o comando de Givanildo Oliveira (foto), em substituição a Jorginho, a Ponte Preta recebe o Vila Nova, às 21 horas, com remotas chances de acesso. No outro jogo, o Santo André, que luta contra o rebaixamento, pega o América-MG, em Sete Lagoas.

NÚMEROS

3 a 0

foi o placar da vitória da seleção feminina de vôlei no amistoso contra o Japão. Foi o último confronto das brasileiras, que estreiam na sexta-feira contra o Quênia, no Mundial, realizado no Japão.

8,31

pontos é a média de Tiger Woods, o primeiro colocado no ranking mundial de golfe. O americano, porém, é seguido de perto pelo inglês Lee Westwood, com 8,25 pontos. O melhor brasileiro na lista é Adílson da Silva, em 508º lugar.

CAMPEONATO ITALIANO

Robinho marca e Milan é 2º

Com gols de Robinho e Ibrahimovic, o Milan derrotou o Napoli, ontem, por 2 a 1, pelo Italiano. Lavezzi descontou para os napolitanos. Com a vitória, o Milan assumiu o 2º lugar, atrás da líder Lazio.

CAMPEONATO ESPANHOL

La Coruña perde outra e segue em penúltimo

O La Coruña ainda não venceu no Campeonato Espanhol. E ontem deu mais uma prova da péssima fase que enfrenta ao perder, fora de casa, para o Real Sociedade por 3 a 0. Com a derrota, a equipe de Juan Rodríguez (na foto, de preto) segue na vice-lanterna da competição.