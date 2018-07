Jogo rápido

Polvo Paul, o vidente, morre na Alemanha

O polvo Paul, que ficou famoso por acertar os vencedores de oito jogos durante a Copa da África do Sul, morreu no aquário de Oberhausen, Alemanha. "Acreditamos que ele morreu pacificamente durante a noite (de segunda-feira), por causas naturais", informou a administração do aquário, em nota.

PAULISTA 2011

Corinthians x Lusa vai ser o primeiro clássico

Corinthians x Portuguesa vai ser o primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2011. O campeão Santos estreia diante do Linense, no campo do adversário. O Palmeiras receberá o Botafogo, enquanto o São Paulo terá pela frente o Mogi Mirim, em Mogi. O Paulista terá a disputa das quartas de final. Os oito melhores do primeiro turno avançam. Será apenas um jogo para cada equipe tanto nas quartas como nas semifinais. A final, porém, terá jogo de ida e volta. O campeonato vai de 15 de janeiro a 15 de maio. Veja a tabela completa em

NÚMEROS

660

mil reais é o valor que o Valencia terá de pagar à Receita Federal espanhola pelo imposto de renda do ex-atacante Romário. A quantia refere-se aos direitos de imagem do brasileiro no ano de 1996.

SÉRIE B

Ponte reage e empata

Diante de seu novo técnico, Givanildo Oliveira, a Ponte Preta empatou com o Vila Nova por 2 a 2, em Campinas, após estar perdendo de virada. O América-MG, firme no G-4, assumiu provisoriamente o 2.º lugar ao golear o Santo André por 4 a 1.

BASQUETE

Liga Feminina começa dia 13 com 8 equipes

A direção do torneio confirmou a desistência de Botafogo e Blumenau, por problemas financeiros. A competição terá Americana, Araçatuba, Catanduva, Joinville, Mangueira, Ourinhos, Santo André e São Caetano.

COPA DE 1954

Estudo aponta doping de alemães na decisão

Campeões em 1954 ao vencer a Hungria por 3 a 2, os alemães ocidentais teriam usado metanfetamina, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Leipzig financiada pelo Comitê Olímpico Alemão.