Jogo Rápido

Rejeição a Adilson muda estratégia da diretoria

Adilson Batista está livre no mercado, tem experiência em Taça Libertadores e a aprovação dos jogadores para ser o novo técnico do Santos. Seu nome, porém, enfrenta rejeição por parte de dirigentes do clube. Pessoas ligadas ao presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro afirmam que o motivo é apenas um: ter sido mandado embora do Corinthians. Se não serviu para o rival, não pode ser bom para o Santos, alegam os opositores. Mesmo que a diretoria considere o ex-treinador corintiano ideal para substituir Dorival Júnior, terá de quebrar a resistência interna antes de voltar à mesa de negociações. A recusa de Abel Braga, que optou por cumprir o contrato com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, até maio de 2011, pegou a cúpula santista de surpresa.

SUBSTITUTO

Polvo Paul II chega na próxima semana

O substituto do polvo Paul, "vidente da Copa da África", que morreu na segunda-feira, chega ao aquário de Oberhausen, na Alemanha, na semana que vem.

JUDÔ

Seleção busca título inédito na Turquia

A seleção de judô viajou para a Turquia, onde disputará o Mundial por Equipes, com início amanhã. A equipe masculina levou a prata em 1998 e o bronze em 2008. As mulheres buscam a 1.ª medalha.

NÚMERO

2 Euros

mil pagou uma revista alemã para comprar as respostas para um teste criado recentemente pela Fifa. Essa prova tem como objetivo aprovar candidatos a trabalharem como agentes oficiais na

transferência de jogadores.

PAULISTA DE VÔLEI

Medley/Campinas e Sesi fazem a 1ª semifinal

A primeira semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei será hoje, às 18h30, no Ginásio Taquaral, em Campinas. O Sesi é favorito por contar com jogadores da seleção, como Sidão, mas o Medley está confiante: ganhou o último confronto. A outra semifinal é entre Pinheiros e Vôlei Futuro. A partida será no sábado, às 11h30, em Araçatuba.