Jogo rápido

Em ritmo de férias, time tem treino cancelado

O Santos já apresentou Adilson Batista para a Libertadores de 2011 e, já sem chances no Brasileiro, todos no clube só pensam nas férias, embora ainda restem quatro rodadas. Ontem, até o treino da tarde foi cancelado.

SÃO PAULO

Equipe agora adota metas por rodada

O São Paulo achou uma maneira de se motivar: agora tem metas por rodada. A primeira é bater o Vasco, no domingo, em São Januário. Uma vitória manterá a equipe na briga pela vaga na Taça Libertadores.

COPA AMÉRICA

Sorteio dos grupos será hoje na Argentina

Hoje, às 18 horas, ocorre o sorteio dos grupos da Copa América, que será realizada em julho de 2011, na Argentina. Além do país-sede, Brasil e Uruguai são os cabeças de chave. México e Japão são os convidados.

TÊNIS

Bellucci sofre pneu e dá adeus à temporada

Thomaz Bellucci perdeu ontem para o russo Nikolay Davydenko por 2 a 0, com direito a pneu no segundo set (6/3 e 6/0). Com a derrota, o brasileiro saiu do Masters de Paris, seu último torneio na temporada.

CAMPEONATO ITALIANO

Pato e Robinho marcam e Milan assume o topo

Com gols de Pato, Ibrahimovic (de pênalti) e Robinho, o Milan bateu o Palermo em casa por 3 a 1 e assumiu a liderança, já que a Lazio perdeu para o Cesena por 1 a 0. A Inter de Milão ficou no 1 a 1 com o Lecce.

FUTEBOL FEMININO

Seleção pega Colômbia para seguir invicta

A seleção feminina de futebol do Brasil tenta hoje manter a invencibilidade no Sul-Americano, no Equador. Após vitória sobre Venezuela e Paraguai (ambas por 4 a 0), o desafio será contra a anfitriã Colômbia.

NÚMEROS

2

anos após a punição por doping, o judoca carioca Victor Penalber está apto para voltar a competir. Ele foi convocado para o Grand Prix de Abu Dabi, que será disputado em 23 de novembro.

1 a 0

foi o placar da vitória do Chelsea sobre o Fulham. O gol do volante Essien fez com que o time disparasse na liderança do Inglês (28 pontos). O Arsenal (23) fez 2 a 0 no Wolverhampton. Em Manchester, United e City ficaram no 0 a 0.