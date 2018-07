Jogo Rápido

Milan defende a ponta contra a rival Inter

Nos últimos cinco anos, a Internazionale sempre chegou ao clássico defendendo a liderança do Campeonato Italiano, mas, hoje, os papéis se invertem. No clássico de ontem, em Turim, a Juventus empatou com a Roma por 1 a 1. Na outra partida, em Florença, a Fiorentina bateu o Cesena por 1 a 0.

CAMPEONATO ESPANHOL

Messi faz 2 e Barcelona passa pelo Villarreal

O argentino Lionel Messi levou o Barcelona a mais uma vitória no Espanhol. Ontem, fez dois gols nos 3 a 1 sobre o Villarreal, que levaram o time a 28 pontos. Hoje o Real Madrid, que tem 26, visita o Sporting Gij0n e tenta retomar a ponta.

NÚMEROS

10ª

vitória busca hoje, contra o Sunderland, o líder Chelsea na Premier League. Ontem, o Manchester United empatou por 2 a 2 com o Aston Villa, enquanto o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Stoke City.

15

pontos separam o Bayern do líder Borussia. Mas o time de Munique busca recuperação contra o Nuremberg. Ontem, o Mainz perdeu para o Hannover por 1 a 0. E, com gol de Renato Augusto , o Leverkusen bateu o Saint Pauli por 1 a 0.

TÊNIS

Gael Monfils desbanca Federer

O tenista francês Gael Monfils bateu ontem Roger Federer por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (9-7), 6/7 (1-7) e 7/6 (7-4). e faz a final do Masters 1000 de Paris hoje, contra o sueco Robin Soderling.

SÉRIE C

ABC vence 1.ª da final e coloca a mão na taça

O ABC deu um grande passo rumo ao título brasileiro da Série C. Venceu ontem o Ituiutaba por 1 a 0, em jogo realizado na cidade mineira de Uberlândia. Um empate sábado, em Natal, dá o título ao time potiguar.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Lateral Rafael está fora do jogo contra Argentina

Contundido, o lateral-direito Rafael, do Manchester United, foi cortado ontem da seleção brasileira que enfrenta a Argentina, na quarta-feira, em Doha. Aguero também se machucou e deve desfalcar o rival.