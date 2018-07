Jogo Rápido

Jobson é afastado após faltar a treinamento

Jobson se atrasou para o treino do Botafogo da sexta-feira e, além de sofrer um desconto no seu salário, vai passar a treinar separadadamente do grupo principal de jogadores. Ele alegou que perdeu a hora porque dormiu demais.

SÉRIE B

Bahia estuda fazer festa no Morumbi

O Bahia negocia para pegar o Bragantin0 dia 27, na última r0dada da Série B, no Morumbi. A intenção é comemorar o acesso com os torcedores do time que moram na capital paulista.

ATLETISMO

Gebrselassie anuncia que corre na Olimpíada

Uma semana após se aposentar, o recordista mundial da maratona, Haile Gebrselassie, anunciou ontem que vai disputar a prova nos Jogos de Londres, em 2012. O atleta mudou de ideia quando viu a repercussão ruim de sua decisão na Etiópia.

NÚMEROS

3

brasileiros encerram o ano entre os 100 melhores do ranking mundial do tênis: Thomaz Bellucci (31º), Ricardo Melo (75º) e Marcos Daniel (97º). O feito não ocorria desde a temporada 2002.

20

títulos conquistou o espanhol Carlos Moyá na carreira. O tenista de 34 anos, campeão de Roland Garros em 1998, deve anunciar sua aposentadoria amanhã, em Madrid. Com problemas de quadril, fez apenas sete jogos neste ano.

ATLETISMO 2

Quem é mais rápido?

Campeão olímpico e mundial, além de recordista mundial dos 100 metros, Usain Bolt experimentou outro tipo de velocidade ontem, ao conhecer a sede da Ferrari, em Maranello, Itália.

BOXE

Vitali Klitschko aceita lutar contra David Haye

O boxeador ucraniano Vitali Klitschko anunciou ontem que aceita enfrentar o britânico David Haye no primeiro semestre de 2011. Klitschko, de 39 anos, é dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe, enquanto Haye, de 30, é campeão pela Associação Mundial.