Jogo Rápido

Flamengo lança pedra fundamental de museu

Em 115 anos, o Flamengo acumulou muitos títulos, histórias e, dentro de um ano, todas terão uma casa. O clube lançou ontem a pedra fundamental de seu museu, na Gávea. Serão dois andares, 2.500 metros quadrados ao custo de R$ 6,6 mi.

FUTEBOL FEMININO

Time de Marta nos EUA fecha as portas

O FC Gold Pride, atual campeão americano, anunciou ontem o encerramento de suas atividades. A brasileira jogará até fevereiro no Santos e depois pode retornar à Suécia.

TÊNIS

Masters Cup: Federer

cai no "grupo da morte" Roger Federer deve ter trabalho na Masters Cup, a partir do dia 21, na Arena O2, em Londres. Seu grupo tem Robin Soderling, Andy Murray e David Ferrer. A chave de Rafael Nadal conta com Novak Djokovic, Tomas Berdych e Andy Roddick.

NÚMEROS

2

confrontos pouco badalados marcam as Eliminatórias da Eurocopa 2012, hoje. A Finlândia recebe San Marino em partida de lanternas do Grupo E. No F, a vice-líder Croácia enfrenta Malta.

4

times do País estão entre os 10 melhores sul-americanos da década em ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS): São Paulo (2º), Cruzeiro (4º), Santos (5º) e Inter (7º). O Boca Juniors é o 1º.

FÓRMULA 1

Vettel faz as pazes com Webber

Nada como um título para acalmar os ânimos. Após levantar a taça em Abu Dabi, Sebastian Vettel procurou Mark Webber, colega de Red Bull, para conversar. Os dois haviam brigado no meio do ano.

NBA

Hornets perdem série invicta ante Mavericks

O New Orleans Hornets perdeu a última invencibilidade (8 jogos) que restava na NBA. Caiu diante do Dallas Mavericks, quando a equipe texana aproveitou o apoio da torcida para dar uma grande virada: 98 a 95. Destaque para Dirk Nowitzki (foto), com 25 pontos e 10 rebotes.