Jogo rápido

Aumenta a lista de desfalques contra Flu

Não bastassem Fernandinho e Ricardo Oliveira, o São Paulo confirmou ontem que não terá Dagoberto (lesão na coxa) e Rodrigo Souto (nas costas) diante do Fluminense, domingo. Alex Silva, com dores no joelho esquerdo, virou dúvida.

SANTOS

Sequência sem vencer preocupa a equipe

O Santos que se acostumou a dar shows não vence há sete partidas. A diretoria acendeu o alerta. Dirigentes não querem que o time se desmobilize para a importante temporada de 2011.

RALI DACAR 2012

Organizadores querem incluir Brasil e 2 países

O Rali Dacar de 2012 será na América do Sul. Segundo o diretor Ettienne Lavigne, está nas mãos dos políticos locais uma edição com Brasil, Paraguai e Peru, além de Argentina e Chile. O espanhol Marc Coma (foto) foi campeão entre as motos este ano.

NÚMEROS

3 x 0

foi o placar da vitória do Vôlei Futuro sobre o Sesi, em Araçatuba pelas finais do Campeonato Paulista. A série de melhor de três jogos está 1 a 1 e a terceira partida é amanhã, em São Paulo.

12

equipes disputarão a partir do dia 27 a Superliga Feminina de Vôlei, que teve seu lançamento ontem, no Rio. Das 14 jogadoras que atuaram no Mundial do Japão, 13 participarão da competição, exceção da ponta Fernanda Garay.

TÊNIS

Aquecimento de gala

Os oito melhores tenistas do ano, que disputam a Masters Cup a partir de domingo, encontraram o primeiro ministro britânico, David Cameron, no tradicional gabinete da Downing Street, 10, ontem.

RETORNO

Rivaldo joga o Paulista pelo seu Mogi Mirim

Presidente do Mogi-Mirim, Rivaldo, 37 anos, avisou ontem que cumpre seu contrato com o Bunyodkor (Usbequistão) e retorna para jogar o Campeonato Paulista pelo clube que o revelou. Deverá ser sua última temporada como profissional.