Jogo rápido

Lusa: dia de jogar e torcer por vaga no G-4

Diante do Ipatinga, no Canindé, a Portuguesa tem a chance de, enfim, entrar no G-4 da Série B do Brasileiro. A Lusa precisa ganhar e torcer por vitória do Sport diante do América-MG, em Sete Lagoas. Neste caso, os três ficariam com 59 pontos, mas a Portuguesa teria vantagem no saldo de gols. Na última rodada, Sport e Lusa se enfrentam em Recife. Ao América-MG, basta um empate para se manter na frente dos concorrentes diretos. Já na luta pelo título, o Coritiba (70 pontos) encara o Icasa, em Juazeiro do Norte, enquanto o Bahia (65) recebe o quase rebaixado Santo André.

UFC

Machida inicia busca para retomar cinturão

O brasileiro Lyoto Machida (foto) inicia busca para retomar o cinturão dos meio-pesados do UFC, hoje, em Detroit. Seu rival será Quinton Rampage Jackson. Machida perdeu o título para o compatriota Maurício "Shogun" Rua, em maio.

CAMPEONATO INGLÊS

Para se manter líder, Chelsea pega Birmingham

O Chelsea precisa vencer o Birmingham fora de casa, às 13 horas, para não perder a ponta. O Arsenal, com 2 pontos atrás, pega o Tottenham e o Manchester United enfrenta o Wigan.

GRÊMIO

"Por amor", Renato Gaúcho fica

Renato Gaúcho procurou ontem tranquilizar os torcedores gremistas, aflitos com a possibilidade de o técnico não permanecer no próximo ano: "Pelo amor que tenho pelo Grêmio, está tudo certo."

FÓRMULA 1

Massa faz o melhor tempo com novos pneus

Foi bom o início de trabalho de Felipe Massa, da Ferrari, com os pneus Pirelli. Ao final do dia, registrou o melhor tempo. Massa atribuiu às características dos pneus Bridgestone deste ano seu fraco desempenho.

COPA PAULISTA

Paulista e Red Bull fazem 1º duelo da final

Em busca do título que vai valer uma vaga na Copa do Brasil de 2011, Red Bull e Paulista começam a decidir, hoje, a Copa Paulista. O primeiro confronto será no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19 horas.