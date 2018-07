Jogo Rápido

Sem Ronaldinho, Milan vence e segue líder

Com Ronaldinho no banco, o Milan (29 pontos) venceu a Fiorentina por 1 a 0, em Milão, gol de Ibrahimovic, e manteve a liderança do Italiano. Também ontem, a Roma (22) bateu a Udinese por 2 a 0. Hoje, a Inter (20) enfrenta o Chievo, fora de casa, e tenta a recuperação após derrota no clássico de Milão.

STOCK CAR

Ricardo Maurício, pole, busca o bicampeonato

Ricardo Maurício pode conquistar hoje, a partir das 11 horas, em Brasília, o título da Stock Car com uma prova de antecedência. O piloto da Eurofarma RC largará em primeiro e seu companheiro de equipe, Max Wilson (apenas quatro pontos atrás na classificação), sairá da 7.ª posição.

NÚMEROS

0 x 0

foi o placar da partida da final da Série C do Brasileiro, entre ABC-RN e Ituiutaba-MG, ontem, em Natal. O placar deu o título ao time potiguar - no jogo de ida, em Minas, havia vencido por 1 a 0.

5 x 0

foi a goleada brasileira sobre a Colômbia, que valeu o título do Campeonato Sul-Americano de futebol feminino. As meninas, assim, garantiram vaga na Olimpíada de Londres, em 2012, e no Mundial de 2011, na Alemanha.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona implacável: 8 a 0

Messi (3 vezes), Bojan (2), e mais Iniesta, Pedro e um gol contra levaram o vice-líder Barcelona (31 pontos) a fazer 8 a 0 sobre o Almeria, pelo Espanhol. O líder Real Madrid (32) bateu o Athletic Bilbao por 5 a 1.

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea perde e vê M. United encostar

Na volta de Wayne Rooney (não atuava há mais de um mês), o Manchester United venceu o Wigan por 2 a 0 e chegou aos mesmo 28 pontos do Chelsea, que foi derrotado pelo Birmingham por 1 a 0.

COPA PAULISTA

Red Bull e Paulista empatam no 1º duelo

Red Bull e Paulista ficaram no 1 a 1, ontem, em Campinas, e a decisão do título será no próximo domingo, em Jundiaí. O Paulista tem a vantagem de outro resultado igual. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2011.