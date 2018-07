Jogo Rápido

Estilizada, taça de 2014 está no Brasil

A taça da Copa do Mundo está no Rio. O objeto de desejo das 32 seleções que disputarão a competição em 2014 está em exibição durante a Soccerex, convenção de negócios e futebol. E, para deixar o troféu ainda mais charmoso, a Fifa já estampou em sua base o ano e local do próximo Mundial.

CAMPEONATO INGLÊS

Tevez marca 2 vezes e City fica próximo do líder

O argentino Carlitos Tevez continua em alta na Inglaterra. Ontem, na goleada do Manchester City sobre o Fulham por 4 a 1, marcou duas vezes e é o artilheiro do Inglês com 9 gols. A vitória deixou o City em 4.º, a 3 pontos do líder Chelsea (28 a 25).

NÚMEROS

1

gol marcou Luís Fabiano, ontem, pelo Espanhol. Mesmo assim, seu time, o Sevilla, perdeu: 2 a 1 para o Mallorca. Em Barcelona, o Espanyol fez 3 a 0 no Hercules e subiu para o 4º lugar.

3

segundos restavam para o fim do jogo quando Amir Johnson converteu 2 tiros livres para dar a vitória do Raptors Toronto sobre o Boston Celtics por 102 a 101. O Toronto vinha de oito derrotas seguidas para o adversário na NBA.

UFC

Machida perde luta polêmica

O brasileiro Lyoto Machida foi melhor, mas os juízes decretaram a vitória do americano Quinton "Rampage" Jackson na luta principal do UFC 123, O próprio "Rampage" considerou o brasileiro vencedor.

SLALOM

Franceses dominam o Wind Brasil

O francês Sylvain Moussilmani foi o campeão do Wind Brasil (Mundial de Slalom) disputado em Fortaleza, no Ceará. O vice-campeão foi o também francês Julien Quentel. O brasileiro Gabriel Browne, o Biel, foi o campeão júnior.

FUTEBOL

Zidane vira dirigente do Real Madrid

O francês Zinedine Zidane estreia hoje como conselheiro da presidência do Real Madrid. O ex-jogador explicou que uma de suas funções será acompanhar o time na Copa dos Campeões.