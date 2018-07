Jogo Rápido

Artilharia pode fazer Neymar adiar férias

O Santos decide nas próximas horas o que fazer com Neymar. Os dirigentes estão entre deixá-lo em campo nas duas rodadas restantes do Brasileiro ou dar a ele um descanso de duas semanas antes de sua apresentação à seleção sub-20, no dia 8 de dezembro. Para Neymar, que soma 41 gols em jogos oficiais, um a mais que o gremista Jonas, será a chance de se tornar o maior goleador do futebol brasileiro no ano. Neymar diz não querer descansar. "Por mim, jogo as duas partidas que restam para acabar o Brasileiro. Sou novo e meu desejo é ajudar o Santos a vencer"", afirmou.

TRAGÉDIA

Criança morre após jogo dos Lakers

Lucas Anthony Tang, de dois anos, morreu ao cair do camarote do Ginásio Staples Center (fot0), após o jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. O garoto teria se perdido dos pais. A polícia do condado de Orange investiga o caso.

NÚMEROS

3

jogos pela última rodada do Brasileiro da Série B foram adiantados ontem pela CBF para sexta-feira, às 21 horas. As partidas são: Ipatinga x Icasa, Santo André x Náutico e Duque de Caxias x ASA.

47

reais é o preço de uma moeda de prata, comemorativa do título mundial de 2010, que começou a ser vendida ontem na Espanha. Foram produzidos 3 mil exemplares. Os espanhóis conquistaram na África do Sul a Copa pela primeira vez.

JUDÔ

Érika ganha medalha de prata em Abu Dabi

A judoca Érika Miranda (- 52 kg) ficou com a medalha de prata no Grand Prix de Judô de Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Na decisão, foi superada pela portuguesa Joana Ramos por yuko. O resultado rendeu à brasileira (foto) 120 pontos no ranking mundial e olímpico.