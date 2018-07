Jogo rápido

Justiça pode impedir troca de sede do Guará

Uma decisão da Justiça de Guaratinguetá pode impedir a transferência do Guará Futebol para a cidade de Americana. O juiz Walter Emídio da Silva considerou, em caráter liminar, que o clube é patrimônio cultural do município de Guaratinguetá e que para que a mudança seja realizada é necessário o pagamento de multa. O valor fixado é duas vezes o cobrado pela Federação Paulista de Futebol em casos de transferências. A ação foi apresentada pelo torcedor Jorge Luis Sigaud Issa. A diretoria do Guaratinguetá e a FPF devem ser notificadas rapidamente da decisão.

RECOMPENSA

Atlético-PR renova com o técnico Sérgio Soares

O técnico Sérgio Soares renovou ontem contrato com o Atlético Paranaense até o final de 2011. Soares chegou ao clube em outubro, substituindo Paulo César Carpegiani, e conseguiu manter a evolução do time, que disputa vaga na Libertadores.

VÔLEI

Pinheiros pode garantir hoje vaga na final

O Pinheiros pode garantir hoje vaga na final do Paulista Feminino se bater o Osasco, às 18h30, em Osasco - fez 3 a 0 no 1.º. Ontem, o Vôlei Futuro abriu a série com o São Bernardo vencendo por 25/22, 25/13, 21/25 e 25/22.

BASQUETE

Liga Sul-Americana tem decisão no Rio

Dois jogos marcam o início do hexagonal final, com três times brasileiros. Às 21 horas, Franca recebe o Boca Juniors, após o duelo entre Quimsa (ARG) x Espartanos (VEN). Flamengo e Brasília jogam amanhã.