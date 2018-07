Jogo rápido

Renovação com Lucas pode custar mais caro

O São Paulo terá de gastar mais do que imaginava na renovação do contrato de Lucas. A demora em procurá-lo para prorrogar o vínculo deu argumentos ao empresário do garoto, Wagner Ribeiro, que aposta em dois detalhes para conseguir mais dinheiro para o cliente. O primeiro é que Lucas vai estar na lista de convocados que Ney Franco divulgará na terça-feira para o Sul-Americano Sub-20, a ser disputado em janeiro, no Peru. O outro é a grande chance de levar o prêmio de revelação do Brasileiro. O atual salário do atleta é de cerca de R$ 15 mil.

SANTOS

Zé Eduardo pode ser o próximo a sair

O Santos pode perder um dos titulares na janela de transferências internacionais de janeiro. Mas quem pensou em Neymar, que passou a valer 45 milhões (mais de R$ 103 milhões), ou no talentoso Paulo Henrique Ganso, enganou-se. O santista que desperta interesse do futebol europeu é Zé Eduardo, o Zé Love. Agentes ligados ao atacante de 23 anos afirmam que o Werder Bremen, da Alemanha, que contratou Wesley em agosto, está entre os clubes que fizeram sondagens e estaria disposto a pagar aproximadamente 5 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões) pelo atacante.

NÚMEROS

3 a 0

foi o placar da vitória do Osasco sobre o Pinheiros (25/19, 25/15 e 25/20), no 2º jogo da semifinal do Paulista Feminino de Vôlei. No 1º confronto, havia dado Pinheiros. No sábado será definido o finalista.

13s09

foi o tempo do atleta chinês Liu Xiang ao conquistar o tricampeonato nos 110 metros com barreiras dos Jogos Asiáticos, diante de sua torcida, em Guangzhou. O ex-recordista mundial não disputou a Olimpíada de Pequim por contusão.