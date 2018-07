Jogo rápido

Carpegiani vai ficar de olho nas "promessas"

O São Paulo terá desfalques para enfrentar o Atlético-GO, domingo, em partida que pouco muda a classificação do time. Mas o técnico Paulo César Carpegiani quer dedicação total de Fernandinho, Lucas Gaúcho (foto), Casemiro, Bruno Uvini e Carleto. Eles têm de mostrar serviço para ficar em 2011.

SANTOS

Férias de Neymar são adiadas e ele vai jogar

Neymar participou normalmente do treino de ontem, no CT Rei Pelé, e vai jogar contra o Avaí, domingo, em Florianópolis, mesmo que a CBF não adie para 3 de janeiro a apresentação da seleção sub-20. A definição da CBF é esperada para hoje.

LUTO

Ex-atacante Nardo morre aos 80 anos

Morreu ontem, aos 80 anos, em São Paulo, o ex-centroavante Nardo (Leonardo Colella), que foi campeão paulista pelo Corinthians em 1951 e 1954 e pelo Palmeiras em 1959.

Automobilismo

Porto Alegre também luta para receber a Indy

A capital gaúcha demonstrou interesse em promover uma prova da Fórmula Indy como representante dos países do Mercosul. Ontem, o presidente da divisão comercial da categoria, Terry Angstadt, se reuniu com o prefeito José Fortunati e com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. A proposta é fazer uma prova em pista de rua, como que já existe em São Paulo. Não há uma definição se a etapa poderia fazer parte do calendário de 2011 ou de 2012, mas o interesse de patrocinadores na Indy nos países do Mercosul poderia tornar o projeto viável.