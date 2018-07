Jogo rápido

Neymar está confirmado até a última rodada

A vontade de Neymar prevaleceu e o atacante está garantido até a última rodada do Brasileiro, contra o Flamengo, dia 5 de dezembro, embora a CBF não tenha aceitado adiar a apresentação da seleção sub-20. Os treinos começarão no dia 13 de dezembro, como estava programado.

SÃO PAULO

Encontrar motivação é desafio para Carpegiani

O técnico Paulo César Carpegiani afirmou ontem que encontrar motivação diante do Atlético-GO é o maior desafio. O garoto Bruno Uvini está confirmado na zaga.

CAMPEONATO ESPANHOL

Sevilla ataca Getafe de olho no alto da tabela

O técnico Gregorio Manzano quer que o Sevilla ataque o Getafe desde o início. A intenção é obter uma boa vitória para a equipe ganhar moral em busca dos primeiros lugares que garantem vaga nas copas europeias.

CAMPEONATO ITALIANO

Milan confia em Ibra para manter liderança

A equipe do Milan aposta na boa fase do atacante sueco Ibrahimovic para vencer a Sampdoria, em Gênova, e manter a liderança do Campeonato Italiano. No outro jogo de hoje: Juventus x Fiorentina.

NÚMEROS

550

mil reais foram roubados do chefão da F-1, Bernie Ecclestone, em Londres. Ele levou socos e chutes dos ladrões e precisou de atendimento médico. A capital inglesa será sede da Olimpíada de 2012.

28

pontos têm os líderes do Campeonato Inglês, Chelsea e Manchester United. Hoje, contra o Blackburn Rovers, em Old Trafford, o time de Alex Ferguson pode assumir a ponta de maneira interina. Os Blues jogam amanhã, contra o Newcastle.

AUTOMOBILISMO

Convidados atrevidos na GT1

Sérgio Jimenez e Cláudio Dahruj, que participaram da etapa brasileira da GT1 como convidados, foram os mais rápidos ontem em Interlagos, no primeiro dia treinos. A prova será disputada amanhã.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

COB: sete concorrem a melhor atleta do ano

O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que será entregue dia 20. Entre os homens, concorrem Cesar Cielo (foto), Leandro Guilheiro e Murilo. Fabiana Murer, Ana Marcela Cunha e a dupla Juliana e Larissa disputam no feminino.