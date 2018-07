Jogo rápido

Robinho marca, mas Milan fica no empate

Robinho fez gol, mas o Milan, líder do Italian0, apenas empatou por 1 a 1 com a Sampdoria. Ronaldinho Gaúcho entrou apenas para jogar os últimos 4 minutos. A Inter pega hoje o Parma, enquanto a vice-líder Lazio enfrenta o Catania.

CAMPEONATO INGLÊS

Berbatov faz cinco na goleada do Manchester

Depois de 10 jogos sem fazer gols, o atacante Berbatov, do Manchester United, exagerou ontem: marcou cinco na goleada sobre o Blackburn por 7 a 1. A vitória deixou o Manchester na liderança. Hoje, o Chelsea enfrenta o Newcastle para tentar acabar com o jejum de vitórias e retomar a ponta do torneio.

NÚMEROS

10

horas é o horário da final da Copa Paulista, em Jundiaí, entre Paulista e Red Bull. No primeiro jogo decisivo, em Campinas, houve empate por 1 a 1. O vencedor garante vaga na Copa do Brasil.

2

categorias, pesado e meio-pesado, terão a definição dos atletas classificados para a equipe brasileira permanente de judô de 2011. A seletiva será realizada no Campeonato Brasileiro Sênior, em Uberlândia (MG).

GINÁSTICA RÍTMICA

Brasil busca vaga para o Pan de 2011

A seleção brasileira de ginástica rítmica viaja hoje para Guadalajara, México, onde participará a partir de terça-feira do Campeonato Pan-Americano, seletiva para os Jogos Pan-Americanos de 2011, também na cidade mexicana. O Brasil disputará provas por equipe e individuais.