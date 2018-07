Jogo Rápido

Chelsea empata e perde liderança

O Chelsea perdeu a liderança do Inglês ao empatar com o Newcastle por 1 a 1, na casa do adversário. Os Blues, que somaram quatro pontos nos últimos cinco jogos, estão agora a dois do novo líder, o Manchester United. O gol foi de Kalou (foto). Ainda ontem, o Tottenham bateu o Liverpool por 2 a 1.

VÔLEI

Osasco vence Brusque na estreia da Superliga

Atual campeão da Superliga feminina, o Sollys Osasco passou fácil pelo Brusque ontem e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/17 e 25/20. Em outro jogo, o Macaé venceu o BMG/São Bernardo por 3 a 2, parciais de 25/23, 23/25, 25/23, 22/25 e 15/10.

NÚMEROS

3 a 0

foi o placar da vitória do Werder Bremen sobre o St. Pauli, enquanto Colonia e Wolfsburg empataram por 1 a 1. O Werder, que vinha de quatro jogos sem vencer, se afastou da zona de rebaixamento.

28

pontos

fez o cestinha e amador André, do Joinville, na vitória por 95 a 76 sobre o Paulistano pela NBB. Essa é 4ª vitória consecutiva do time no campeonato. André ainda fez sete rebotes. Pelo Paulistano, Betinho fez 21 pontos e 8 rebotes.

KART

Yann Cunha vence as 500 Milhas

Yann Cunha, o piloto menos badalado, venceu a 14ª edição das 500 milhas da Granja Viana de kart. No próximo ano, a prova será disputada no Parque Beto Carrero World, em Santa Catarina.

AUTOMOBILISMO

Brasileiros ganham prova da GT1 em Interlagos

Os brasileiros Enrique Bernoldi e Xandinho Negrão, da Vitaphone Maserati, venceram em Interlagos a primeira corrida do Mundial de GT1 disputada no Brasil, e a penúltima da temporada. Darren Turner e Tomas Enge ficaram em 2.º e Marc Hennerici e Alexander Margaritis, em 3.º.