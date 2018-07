Jogo Rápido

2011 começou ontem com exames médicos

Nem batemos em dezembro ainda, mas o São Paulo já adianta a próxima temporada. Embora não tenha dado férias antecipadas aos titulares, os jogadores que permanecerão na equipe passaram ontem pela avaliação cardiológica que o clube costuma pôr em prática no início de cada ano. "O Paulista começa quando o time está em pré-temporada. Fazendo os exames agora, nós ganhamos dois dias, o que é significativo", diz o médico José Sanchez.

SANTOS

Ricardo Oliveira e Elano são alvo de negociação

O diretor de futebol, Pedro Luís Nunes Conceição, e o diretor jurídico, Luciano Moita, estão no exterior desde o fim de semana e a qualquer momento podem anunciar a contratação do meia Elano e do atacante Ricardo Oliveira. Os dirigentes foram no sábado para a Turquia para concluir as negociações com Elano, iniciadas há um mês - o jogador quer deixar o Galatasaray. Para contar com Ricardo Oliveira, os santistas pretendem mostrar aos dirigentes do Al Jazira (Emirados Árabes) que é mais vantajoso ter o jogador na Vila Belmiro, por causa da Libertadores, do que no Morumbi.

NÚMEROS

23

jogadores foram confirmados ontem pelo Inter para o Mundial de Clubes. O técnico Celso Roth surpreendeu e deixou de fora Edu, muito contestado pela torcida. O zagueiro Sorondo também sobrou.

57 mil

reais foram pagos num retrato de Andy Roddick pintado pelo próprio tenista - usou uma raquete como "pincel"". Os 8 participantes da Masters Cup se envolveram na iniciativa, que arrecadou mais de R$ 220 mil para instituições de caridade.

FUTEBOL FEMININO

Brasil: chave dura no Mundial

O técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Kleiton Lima (2º à esquerda), participou do sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2011, na Alemanha. A seleção caiu no Grupo D, com Austrália, Guiné Equatorial e Noruega.

TRAGÉDIA

Torcedor morre nos EUA ao cair da arquibancada

A Polícia de Chicago (EUA) confirmou a morte de um homem de 30 anos que no domingo caiu da plateia do estádio Soldier Field, durante a partida entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles (foto), pela NFL. O local já abrigou jogo amistoso da seleção brasileira de futebol.