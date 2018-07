Jogo rápido

Neymar confirmado contra o Flamengo

Marcelo Martelotte confirmou Neymar contra o Flamengo, na Vila. Durval, Arouca, Adriano, Keirrison, Edu Dracena, Pará, Léo, Roberto Brum, Alan Patrick, Marquinhos, Zezinho, Madson e Marcel entraram em férias.

SÃO PAULO

Richarlyson e Jorge Wagner se despedem

O clima foi de despedida ontem no São Paulo. Jorge Wagner e Richarlyson deram suas últimas entrevistas como jogadores do clube. Só o meia joga amanhã.

Palmeiras

Felipão sonha com Adriano para 2011

Luiz Felipe Scolari voltou a elogiar Adriano. O atacante da Roma estaria insatisfeito na Itália e querendo voltar para o Brasil. Dirigentes palmeirenses já fizeram uma proposta por empréstimo, mas precisam de um parceiro para a contratação. O problema, segundo dizem cartolas, é a imagem do atacante, que sempre se vê envolvido em escândalos, o que poderia inviabilizar algumas ações de marketing (como o que aconteceu entre Corinthians e Ronaldo). "Dizem que ele faz isso ou aquilo. Ele faz é gol", elogiou Felipão.

NÚMEROS

3 a 1

foi o placar da vitória da Lazio ontem contra a Internazionale, pelo Campeonato Italiano. Hernanes fez o terceiro gol do time romano.

21s46

foi o tempo de Cesar Cielo ao vencer a prova dos 50 metros livre em piscina de 25 metros do Open de Guaratinguetá (SP).

COPA DAVIS

Sérvia busca empate no primeiro dia da final

O público da Arena de Belgrado tomou um grande susto no confronto inicial da final da Copa Davis. Gael Monfils, 12.º do mundo, não tomou conhecimento da pressão e de Janko Tipsarevic (49.º) para colocar a França na frente: 6/1, 7/6 (7/4) e 6/0. Mas Novak Djokovic tratou de equilibrar a decisão. O sérvio, número 3 do ranking, incendiou a quadra com uma ótima atuação diante de Gilles Simon: 6/3, 6/1 e 7/5. Hoje, às 12 horas (com SporTV), ocorre o jogo de duplas, que será decisivo para o equilibrado confronto.