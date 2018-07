Jogo rápido

Barcelona viaja de trem e de ônibus para vencer

Com a greve dos controladores de voo na Espanha, o Barcelona teve de percorrer de trem e ônibus os 437 km até Pamplona. Iniciou o jogo com atraso de 45 minutos, mas bateu o Osasuna por 3 a 0 - dois gols de Messi e um de Pedro Rodriguez. O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 0 - gols de Cristiano Ronaldo.

CAMPEONATO ITALIANO

Técnico da Roma deixa Adriano para sair

As especulações de que Corinthians e Palmeiras estariam interessados em contar com Adriano no próximo ano, acabaram ontem com o resto de paciência do técnico Claudio Ranieri, da Roma. "Se ele não está bem aqui, que se vá", disse. Ontem, no empate com o Chievo por 2 a 2, Adriano esteve em campo como titular pela primeira vez na temporada. O brasileiro Fábio Simplício, autor dos dois gols do time, foi o destaque do Chievo. No líder Milan, que bateu o Brescia por 3 a 0, Ronaldinho Gaúcho esteve em campo nos últimos 20 minutos de partida. Robinho marcou o seu.

NÚMEROS

10

pontos sobre o Mainz, o 2.º colocado, será a vantagem do líder do Alemão, Borussia Dortmund, se vencer hoje, em casa, o Nuremberg. Ontem, o Mainz perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1.

26

pontos tem o Olympique de Marselha, que tenta manter a liderança do Campeonato Francês hoje, contra o Nice. Nos demais jogos que fecham a jornada, o PSG recebe o Brest e o Bordeaux visita o Saint-Étienne.

CAMPEONATO INGLÊS

Arsenal é o novo líder com tropeço do Chelsea

O Arsenal é o novo líder do Inglês. O time venceu o Fulham por 2 a 1 e se aproveitou do adiamento por causa do mau tempo do jogo entre Manchester United e Blackpool, e do empate entre Chelsea e Everton (1 a 1).

VÔLEI FEMININO

Decisão do Paulista vai para o terceiro jogo

O time do Vôlei Futuro derrotou o Pinheiros, ontem à noite, por 3 sets a 1 (21/25, 25/14, 26/24 e 25/22) e levou a final do Campeonato Paulista para o 3º jogo, quarta-feira, em São Paulo.