Jogo rápido

Após quatro anos, Marilson volta à prova

Bicampeão da tradicional corrida paulistana (2003 e 2005), Marilson Gomes dos Santos confirmou que disputará novamente a Corrida de São Silvestre. Em avaliação com seu treinador, o fundista afirmou estar recuperado da disputa da Maratona de Nova York, em novembro, quando terminou em 7.º.

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

Bernardinho e Elson, os técnicos do ano

Campeões mundiais em 2010, Elson Miranda (foto), técnico da saltadora Fabiana Murer, e Bernardinho, que levou a seleção masculina de vôlei ao tri, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico os melhores do ano.

NÚMEROS

21

horas começa o jogo decisivo do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino entre Vôlei Futuro e Mackenzie. O confronto, no Ginásio do Pinheiros, é o último da série de melhor de três partidas.

6

brasileiros - Adriano, Amauri, Diego, Felipe Melo, Mancini e Ronaldinho Gaúcho - concorrem ao Bidone d"Oro, dado ao pior jogador do Campeonato Italiano. O "prêmio" é uma iniciativa da rádio Rai 2 e o atual "campeão" é Felipe Melo.

BOXE

Tyson, Stallone e Chavez no Hall da Fama

Os boxeadores Mike Tyson (EUA), Julio Cesar Chavez (MEX), Kostya Tszyu (AUS), o técnico Ignacio "Nacho" Beristain, o juiz Joe Cortez e ator Sylvester Stallone foram indicados para integrar o Hall da Fama do Boxe em 2011. Surpreende a presença na lista do nome de Tyson, que perdeu credibilidade no mundo do pugilismo após as mordidas nas orelhas de Evander Holyfield durante o combate de 1997.